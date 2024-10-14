Власти ХМАО отчитались о строительстве моста через Обь

Мост через Обь в Сургуте готов на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте мост через Обь готов на 54%
В Сургуте мост через Обь готов на 54% Фото:

Власти ХМАО сообщили, что строительство сургутского моста через Обь готово на 54%. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Общая строительная готовность объекта на сегодня — 54,2%. На строительстве второго мостового перехода через Обь задействованы более 980 человек и 200 единиц техники», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО новый мост через Обь украсят архитектурной подсветкой. Об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

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Власти ХМАО сообщили, что строительство сургутского моста через Обь готово на 54%. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Общая строительная готовность объекта на сегодня — 54,2%. На строительстве второго мостового перехода через Обь задействованы более 980 человек и 200 единиц техники», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО новый мост через Обь украсят архитектурной подсветкой. Об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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