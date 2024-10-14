Власти ХМАО отчитались о строительстве моста через Обь

В Сургуте мост через Обь готов на 54%
Власти ХМАО сообщили, что строительство сургутского моста через Обь готово на 54%. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Общая строительная готовность объекта на сегодня — 54,2%. На строительстве второго мостового перехода через Обь задействованы более 980 человек и 200 единиц техники», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО новый мост через Обь украсят архитектурной подсветкой. Об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
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