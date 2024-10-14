Кот Крошик из Перми продолжает сбрасывать лишний вес

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Кот делает успехи в избавлении от лишнего веса
Кот делает успехи в избавлении от лишнего веса Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Кот-толстяк Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, сбросил еще 400 граммов лишнего веса. Об этом рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».

«Вес Крошика 7 октября — 14,8 килограмма. 14 октября, — 14,4 килограмма», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Крошик проходит лечение с 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов.

Ранее URA.RU рассказало, что кота нашли в повале одной из больниц. Его раскормили сотрудники учреждения, потому что любили. Когда Крошик не смог самостоятельно передвигаться, кота отдали волонтерам приюта «Матроскин». Те отнесли его в клинику на лечение и объявили сбор средств, чтобы помочь животному. Крошик начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ.

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Кот-толстяк Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, сбросил еще 400 граммов лишнего веса. Об этом рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas». «Вес Крошика 7 октября — 14,8 килограмма. 14 октября, — 14,4 килограмма», — сказано в сообщении. Уточняется, что Крошик проходит лечение с 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Ранее URA.RU рассказало, что кота нашли в повале одной из больниц. Его раскормили сотрудники учреждения, потому что любили. Когда Крошик не смог самостоятельно передвигаться, кота отдали волонтерам приюта «Матроскин». Те отнесли его в клинику на лечение и объявили сбор средств, чтобы помочь животному. Крошик начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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