Кот Крошик из Перми продолжает сбрасывать лишний вес

Кот-толстяк Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, сбросил еще 400 граммов лишнего веса. Об этом рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».
«Вес Крошика 7 октября — 14,8 килограмма. 14 октября, — 14,4 килограмма», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Крошик проходит лечение с 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов.
Ранее URA.RU рассказало, что кота нашли в повале одной из больниц. Его раскормили сотрудники учреждения, потому что любили. Когда Крошик не смог самостоятельно передвигаться, кота отдали волонтерам приюта «Матроскин». Те отнесли его в клинику на лечение и объявили сбор средств, чтобы помочь животному. Крошик начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ.
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