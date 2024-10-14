14 октября 2024

Махонин предложил ввести льготы для санаториев

Махонин предложил ввести новые налоговые льготы для бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин меняет систему налогообложения в Прикамье
Дмитрий Махонин меняет систему налогообложения в Прикамье Фото:

Санатории и курорты Пермского края смогут получить налоговые льготы. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин. Законопроект он внес в краевой парламент, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

«Внес в краевой парламент законопроект о налоговых льготах. Одна из инициатив — освобождение от уплаты налога на имущество санаторно-курортных организаций», — отметил губернатор. Воспользоваться этим правом санатории смогут при условии, что 90% суммы льготы передадут в бюджет муниципалитета. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

Дмитрий Махонин также предложил ввести налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Ставка 0% будет действовать для них до 1 января 2026 года.

Третье предложенное губернатором изменение — увеличение суммы налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов. Сейчас он составляет 60%, будет — 90%. Депутаты рассмотрят законопроект на заседании в октябре сразу в двух чтениях.

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Санатории и курорты Пермского края смогут получить налоговые льготы. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин. Законопроект он внес в краевой парламент, сообщил глава региона в своем telegram-канале. «Внес в краевой парламент законопроект о налоговых льготах. Одна из инициатив — освобождение от уплаты налога на имущество санаторно-курортных организаций», — отметил губернатор. Воспользоваться этим правом санатории смогут при условии, что 90% суммы льготы передадут в бюджет муниципалитета. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры. Дмитрий Махонин также предложил ввести налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Ставка 0% будет действовать для них до 1 января 2026 года. Третье предложенное губернатором изменение — увеличение суммы налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов. Сейчас он составляет 60%, будет — 90%. Депутаты рассмотрят законопроект на заседании в октябре сразу в двух чтениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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