Махонин предложил ввести льготы для санаториев

Санатории и курорты Пермского края смогут получить налоговые льготы. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин. Законопроект он внес в краевой парламент, сообщил глава региона в своем telegram-канале.
«Внес в краевой парламент законопроект о налоговых льготах. Одна из инициатив — освобождение от уплаты налога на имущество санаторно-курортных организаций», — отметил губернатор. Воспользоваться этим правом санатории смогут при условии, что 90% суммы льготы передадут в бюджет муниципалитета. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры.
Дмитрий Махонин также предложил ввести налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Ставка 0% будет действовать для них до 1 января 2026 года.
Третье предложенное губернатором изменение — увеличение суммы налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов. Сейчас он составляет 60%, будет — 90%. Депутаты рассмотрят законопроект на заседании в октябре сразу в двух чтениях.
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