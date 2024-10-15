В Екатеринбурге накрыли проститутошную с работницами и клиентами. Видео

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Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, путаны, бордель, проституки
На место вызвали сотрудников полиции Фото:

Общественники 15 октября провели рейд по борделям Екатеринбурга, в одном из которых обнаружили проституток и их клиентов. Под облаву попал «массажный салон» «Джуманджи» на ул. Цвиллинга, 6. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Мы уже успели пообщаться с администратором и девушками, изучить интерьеры, график работы сотрудниц (преимущественно ночной). Пять девушек и трое клиентов здесь, с нами же — все в ожидании следственно-оперативной группы», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

Общественники устроили проверку в борделе, устроив контрольную закупку. После того, как в заведение попал один из активистов, за ним вошли остальные. В заведении обнаружили настольные игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое.

Еще одну проститутошную накрыли в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. На бордель пожаловались жильцы многоэтажки. По словам Чукреева, клиенты заходили через подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности.

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Общественники 15 октября провели рейд по борделям Екатеринбурга, в одном из которых обнаружили проституток и их клиентов. Под облаву попал «массажный салон» «Джуманджи» на ул. Цвиллинга, 6. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Мы уже успели пообщаться с администратором и девушками, изучить интерьеры, график работы сотрудниц (преимущественно ночной). Пять девушек и трое клиентов здесь, с нами же — все в ожидании следственно-оперативной группы», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Общественники устроили проверку в борделе, устроив контрольную закупку. После того, как в заведение попал один из активистов, за ним вошли остальные. В заведении обнаружили настольные игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Еще одну проститутошную накрыли в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. На бордель пожаловались жильцы многоэтажки. По словам Чукреева, клиенты заходили через подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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