В Екатеринбурге накрыли проститутошную с работницами и клиентами. Видео

15 октября 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

На место вызвали сотрудников полиции Фото: Алексей Колчин © URA.RU Общественники 15 октября провели рейд по борделям Екатеринбурга, в одном из которых обнаружили проституток и их клиентов. Под облаву попал «массажный салон» «Джуманджи» на ул. Цвиллинга, 6. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Мы уже успели пообщаться с администратором и девушками, изучить интерьеры, график работы сотрудниц (преимущественно ночной). Пять девушек и трое клиентов здесь, с нами же — все в ожидании следственно-оперативной группы», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Общественники устроили проверку в борделе, устроив контрольную закупку. После того, как в заведение попал один из активистов, за ним вошли остальные. В заведении обнаружили настольные игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Еще одну проститутошную накрыли в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. На бордель пожаловались жильцы многоэтажки. По словам Чукреева, клиенты заходили через подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественники 15 октября провели рейд по борделям Екатеринбурга, в одном из которых обнаружили проституток и их клиентов. Под облаву попал «массажный салон» «Джуманджи» на ул. Цвиллинга, 6. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Мы уже успели пообщаться с администратором и девушками, изучить интерьеры, график работы сотрудниц (преимущественно ночной). Пять девушек и трое клиентов здесь, с нами же — все в ожидании следственно-оперативной группы», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Общественники устроили проверку в борделе, устроив контрольную закупку. После того, как в заведение попал один из активистов, за ним вошли остальные. В заведении обнаружили настольные игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Еще одну проститутошную накрыли в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. На бордель пожаловались жильцы многоэтажки. По словам Чукреева, клиенты заходили через подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности.