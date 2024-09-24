В Екатеринбурге общественники и силовики накрыли проститутошную, расположенную в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
«Жители дома по ул. Пехотинцев, 7, пожаловались нам на бордель, который работал на первом этаже (раньше здесь находился апарт-отель). Клиенты заходили через общий подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности», — написал общественник.
По его словам, в этом же борделе находился колл-центр одного из сайтов по оказанию интим-услуг. За сутки проститутошная приносила владельцам порядка 100 тысяч рублей. Там работали десять девушек, однако при облаве там обнаружили только трех, которые смогли сбежать. «В помещении стоял мерзкий запах, всюду грязь — даже в душевой», — подчеркнул Чукреев, отметив, что управляющую заведения все же удалось забрать в участок.
Ранее в центре Екатеринбурга накрыли бордель, работница которого во время рейда пыталась дозвониться до покровительницы, якобы работающей силовиком в Омске. Однако позже в УМВД РФ по Омской области опровергли информацию о связях с проститутошной.
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