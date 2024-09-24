«Мерзкий запах и грязь»: в многоэтажке Екатеринбурга накрыли проститутошную. Видео

В Екатеринбурге накрыли бордель с проститутками, которые сбежали через окно

25 сентября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Работницам борделя удалось сбежать от силовиков через окно Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге общественники и силовики накрыли проститутошную, расположенную в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале. «Жители дома по ул. Пехотинцев, 7, пожаловались нам на бордель, который работал на первом этаже (раньше здесь находился апарт-отель). Клиенты заходили через общий подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности», — написал общественник. По его словам, в этом же борделе находился колл-центр одного из сайтов по оказанию интим-услуг. За сутки проститутошная приносила владельцам порядка 100 тысяч рублей. Там работали десять девушек, однако при облаве там обнаружили только трех, которые смогли сбежать. «В помещении стоял мерзкий запах, всюду грязь — даже в душевой», — подчеркнул Чукреев, отметив, что управляющую заведения все же удалось забрать в участок. Ранее в центре Екатеринбурга накрыли бордель, работница которого во время рейда пыталась дозвониться до покровительницы, якобы работающей силовиком в Омске. Однако позже в УМВД РФ по Омской области опровергли информацию о связях с проститутошной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге общественники и силовики накрыли проститутошную, расположенную в жилом доме на Новой Сортировке. Девушкам, которые там работали, удалось сбежать через окно. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале. «Жители дома по ул. Пехотинцев, 7, пожаловались нам на бордель, который работал на первом этаже (раньше здесь находился апарт-отель). Клиенты заходили через общий подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности», — написал общественник. По его словам, в этом же борделе находился колл-центр одного из сайтов по оказанию интим-услуг. За сутки проститутошная приносила владельцам порядка 100 тысяч рублей. Там работали десять девушек, однако при облаве там обнаружили только трех, которые смогли сбежать. «В помещении стоял мерзкий запах, всюду грязь — даже в душевой», — подчеркнул Чукреев, отметив, что управляющую заведения все же удалось забрать в участок. Ранее в центре Екатеринбурга накрыли бордель, работница которого во время рейда пыталась дозвониться до покровительницы, якобы работающей силовиком в Омске. Однако позже в УМВД РФ по Омской области опровергли информацию о связях с проститутошной.