Свердловская область попала в лидеры по объему мусора среди россиян

Свердловская область оказалась в топ-5 регионов по объему ТКО

16 октября 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Среднестатистический свердловчанин оставлял после себя 340 кг мусора Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Свердловской области генерируют 3,1% всего мусора в России, что является пятым результатом среди регионов за 2023 год. Больше только у Москвы и Московской области — 18,9%, Краснодарского края — 5,1%, Санкт-Петербурга — 3,4%, Республики Татарстан — 3,1%. «Наибольший объем коммунальных отходов закономерно производят самые густонаселенные регионы. Так, максимальный удельный вес пришелся на Московскую агломерацию — жители столицы и области сгенерировали чуть менее одной пятой всех ТКО страны (18,9%). Далее следуют Краснодарский край (5,1% от совокупного объема ТКО), Санкт-Петербург (3,4%), Татарстан и Свердловская область (по 3,1%), Ростовская область (2,8%), Самарская область (2,4%), замыкают десятку Нижегородская, Воронежская область и Башкортостан (по 2,1%)», — приводят статистику аналитики Finexpertiza. Согласно статистике, в среднем на одного свердловчанина приходилось 340 килограммов ТКО за год. Пока жители столичной агломерации произвели 410 кг на человека. От Татарстана (366 кг) в генерации мусора на одного жителя Свердловская область отстала на 16 кг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области генерируют 3,1% всего мусора в России, что является пятым результатом среди регионов за 2023 год. Больше только у Москвы и Московской области — 18,9%, Краснодарского края — 5,1%, Санкт-Петербурга — 3,4%, Республики Татарстан — 3,1%. «Наибольший объем коммунальных отходов закономерно производят самые густонаселенные регионы. Так, максимальный удельный вес пришелся на Московскую агломерацию — жители столицы и области сгенерировали чуть менее одной пятой всех ТКО страны (18,9%). Далее следуют Краснодарский край (5,1% от совокупного объема ТКО), Санкт-Петербург (3,4%), Татарстан и Свердловская область (по 3,1%), Ростовская область (2,8%), Самарская область (2,4%), замыкают десятку Нижегородская, Воронежская область и Башкортостан (по 2,1%)», — приводят статистику аналитики Finexpertiza. Согласно статистике, в среднем на одного свердловчанина приходилось 340 килограммов ТКО за год. Пока жители столичной агломерации произвели 410 кг на человека. От Татарстана (366 кг) в генерации мусора на одного жителя Свердловская область отстала на 16 кг.