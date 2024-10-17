Медведев начал зачистки в ЕР от неэффективных партийцев

Медведев: если депутат утратил связь с партией, выгоните его
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев: если депутат утратил связь с партийной организацией, выгоните его из парти
Медведев: если депутат утратил связь с партийной организацией, выгоните его из парти Фото:

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал выгонять из партии депутатов, которые после выборов перестали помогать региональному отделению. Об этом он заявил на встрече с руководителями исполкомов ЕР.

«Если депутат утратил связь, как раньше говорили, с партийной организацией, выгоните его из партии. Вот как только вы ему об этом скажете, он шелковый станет. И вспомнит, что у него партбилет есть, значок и всё остальное», — заявил Медведев.

На встрече с главами исполкомов Медведев также раздал установки на ближайшие выборы 2025 и 2026 годов, а также охарактеризовал политическую жизнь США. Он отметил, что видит много «нелепого и смешного».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал выгонять из партии депутатов, которые после выборов перестали помогать региональному отделению. Об этом он заявил на встрече с руководителями исполкомов ЕР. «Если депутат утратил связь, как раньше говорили, с партийной организацией, выгоните его из партии. Вот как только вы ему об этом скажете, он шелковый станет. И вспомнит, что у него партбилет есть, значок и всё остальное», — заявил Медведев. На встрече с главами исполкомов Медведев также раздал установки на ближайшие выборы 2025 и 2026 годов, а также охарактеризовал политическую жизнь США. Он отметил, что видит много «нелепого и смешного».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...