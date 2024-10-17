Медведев начал зачистки в ЕР от неэффективных партийцев

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал выгонять из партии депутатов, которые после выборов перестали помогать региональному отделению. Об этом он заявил на встрече с руководителями исполкомов ЕР.
«Если депутат утратил связь, как раньше говорили, с партийной организацией, выгоните его из партии. Вот как только вы ему об этом скажете, он шелковый станет. И вспомнит, что у него партбилет есть, значок и всё остальное», — заявил Медведев.
На встрече с главами исполкомов Медведев также раздал установки на ближайшие выборы 2025 и 2026 годов, а также охарактеризовал политическую жизнь США. Он отметил, что видит много «нелепого и смешного».
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