Медведев назвал нелепые шутки одной из традиций США

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что видит в политической жизни США много «нелепого и смешного». Однако, по его словам, это является неотъемлемой частью американской культуры.  Об этом Медведев рассказал на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии.

«В американских традициях много, на мой взгляд, такого нелепого и смешного в нашем понимании, хотя это их традиции, к ним тоже нужно относиться уважительно», — передает ТАСС слова Медведева. Председатель ЕР привел в качестве примера дебаты экс-президента США Дональда Трампа с главой Штатов Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. 

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что видит в политической жизни США много «нелепого и смешного». Однако, по его словам, это является неотъемлемой частью американской культуры.  Об этом Медведев рассказал на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии. «В американских традициях много, на мой взгляд, такого нелепого и смешного в нашем понимании, хотя это их традиции, к ним тоже нужно относиться уважительно», — передает ТАСС слова Медведева. Председатель ЕР привел в качестве примера дебаты экс-президента США Дональда Трампа с главой Штатов Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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