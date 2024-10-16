Медведев назвал нелепые шутки одной из традиций США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что видит в политической жизни США много «нелепого и смешного». Однако, по его словам, это является неотъемлемой частью американской культуры. Об этом Медведев рассказал на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии.
«В американских традициях много, на мой взгляд, такого нелепого и смешного в нашем понимании, хотя это их традиции, к ним тоже нужно относиться уважительно», — передает ТАСС слова Медведева. Председатель ЕР привел в качестве примера дебаты экс-президента США Дональда Трампа с главой Штатов Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис.
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