Несколько пациенток сургутской городской клинической больницы (СГКБ) пожаловались в ряде СМИ на проведение абортов без анестезии. Вдобавок к тому женщины отметили хамское отношение врачей, отругавших их во время процедуры. Подробности о реакции главврача, вмешательстве депздрава ХМАО и мнении медиков — читайте в материале URA.RU.
«Закрой рот и не устраивай цирк»
Скандал разгорелся после откровенного рассказа одной из пациенток СГКБ, которой сделали вакуумную аспирацию (в обиходе «мини-аборт» — прим.ред.) якобы без анестезии. По словам женщины, врачи отправили ее на процедуру по показаниям.
«Прямо на кресле мне начали проводить процедуру наживую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — вспоминает собеседница агентства.
О подобных случаях пациентки рассказали в отзывах 2ГИС. «Попала с замершей беременностью. Во время вакуумного аборта поставили анестезию, но не подождали ее действия. На крики от боли сказали — ты что, не рожала? Это первая беременность», — говорится в одном из них. Аналогичные истории опубликовали также и в других СМИ.
«Это травля»: реакция на скандал главврача СГКБ
В беседе с журналистами «Подъема» главврач СГКБ Михаил Курносиков заявил, что в его больнице работают лучшие врачи, а скандал вокруг жалоб пациенток якобы намеренно раздули иностранные СМИ. «Нет ни у кого претензий. Это травля. Иноагенты пишут», — передает издание слова Курносикова.
Между тем, журналисты югорского медиасообщества не раз испытывали трудности в общении с главврачом СГКБ. «Выстроить конструктивный диалог с Курносиковым у журналистов часто не получается. Ему везде будто мерещатся враги: он убежден, якобы СМИ преследуют цель очернить его репутацию. Однажды в разговоре с корреспондентом, который поинтересовался, с чем было связано увольнение врачей одного из отделений, главврач пригрозил „сдать“ контакты журналистов силовикам. Вероятно, такой реакцией он пытается защитить от публичности рабочие процессы в больницы», — поделился с агентством инсайдер.
Проверка Депздрава ХМАО и обстановка в больнице
Публично в соцсетях на жалобы пациенток отреагировал окружной Депздрав. В комментариях к новости ведомство пообещало разобраться в ситуации. В самой больнице также должна быть организована служебная проверка. «Обстановка в больнице стабильная, без накала. Все работают в обычном режиме. Курносиков сохраняет спокойствие, никто из врачей уволен не был», — сообщил URA.RU источник в сфере здравоохранения округа, обстановка в самой больнице на фоне скандала не накалилась.
Главврач тем временем заручился поддержкой коллег. Сургутские медики дали положительную характеристику Курносикову и отметили его профессионализм не только как руководителя, а и практикующего акушера-гинеколога с многолетним стажем. «Все сложные операции проводит сам. Пациенток своих знает в лицо», — говорят коллеги.
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