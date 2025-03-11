11 марта 2025

Что известно о скандале с врачами сургутской больницы, которых обвинили в проведении абортов без анестезии

Депздрав ХМАО отреагировал на жалобы пациенток из-за абортов без анестезии
© Служба новостей «URA.RU»
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Рассказы пациенток об абортах без анестезии взволновали СМИ
Рассказы пациенток об абортах без анестезии взволновали СМИ Фото:

Несколько пациенток сургутской городской клинической больницы (СГКБ) пожаловались в ряде СМИ на проведение абортов без анестезии. Вдобавок к тому женщины отметили хамское отношение врачей, отругавших их во время процедуры. Подробности о реакции главврача, вмешательстве депздрава ХМАО и мнении медиков — читайте в материале URA.RU.

«Закрой рот и не устраивай цирк»

Скандал разгорелся после откровенного рассказа одной из пациенток СГКБ, которой сделали вакуумную аспирацию (в обиходе «мини-аборт» — прим.ред.) якобы без анестезии. По словам женщины, врачи отправили ее на процедуру по показаниям. 

«Прямо на кресле мне начали проводить процедуру наживую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — вспоминает собеседница агентства.

О подобных случаях пациентки рассказали в отзывах 2ГИС. «Попала с замершей беременностью. Во время вакуумного аборта поставили анестезию, но не подождали ее действия. На крики от боли сказали — ты что, не рожала? Это первая беременность», — говорится в одном из них. Аналогичные истории опубликовали также и в других СМИ.

«Это травля»: реакция на скандал главврача СГКБ

Главврач СГКБ Михаил Курносиков
Главврач СГКБ Михаил Курносиков
Фото:

В беседе с журналистами «Подъема» главврач СГКБ Михаил Курносиков заявил, что в его больнице работают лучшие врачи, а скандал вокруг жалоб пациенток якобы намеренно раздули иностранные СМИ. «Нет ни у кого претензий. Это травля. Иноагенты пишут», — передает издание слова Курносикова.

Между тем, журналисты югорского медиасообщества не раз испытывали трудности в общении с главврачом СГКБ. «Выстроить конструктивный диалог с Курносиковым у журналистов часто не получается. Ему везде будто мерещатся враги: он убежден, якобы СМИ преследуют цель очернить его репутацию. Однажды в разговоре с корреспондентом, который поинтересовался, с чем было связано увольнение врачей одного из отделений, главврач пригрозил „сдать“ контакты журналистов силовикам. Вероятно, такой реакцией он пытается защитить от публичности рабочие процессы в больницы», — поделился с агентством инсайдер.

Проверка Депздрава ХМАО и обстановка в больнице

Публично в соцсетях на жалобы пациенток отреагировал окружной Депздрав. В комментариях к новости ведомство пообещало разобраться в ситуации. В самой больнице также должна быть организована служебная проверка. «Обстановка в больнице стабильная, без накала. Все работают в обычном режиме. Курносиков сохраняет спокойствие, никто из врачей уволен не был», — сообщил URA.RU источник в сфере здравоохранения округа, обстановка в самой больнице на фоне скандала не накалилась.

Главврач тем временем заручился поддержкой коллег. Сургутские медики дали положительную характеристику Курносикову и отметили его профессионализм не только как руководителя, а и практикующего акушера-гинеколога с многолетним стажем. «Все сложные операции проводит сам. Пациенток своих знает в лицо», — говорят коллеги.

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Несколько пациенток сургутской городской клинической больницы (СГКБ) пожаловались в ряде СМИ на проведение абортов без анестезии. Вдобавок к тому женщины отметили хамское отношение врачей, отругавших их во время процедуры. Подробности о реакции главврача, вмешательстве депздрава ХМАО и мнении медиков — читайте в материале URA.RU. «Закрой рот и не устраивай цирк» Скандал разгорелся после откровенного рассказа одной из пациенток СГКБ, которой сделали вакуумную аспирацию (в обиходе «мини-аборт» — прим.ред.) якобы без анестезии. По словам женщины, врачи отправили ее на процедуру по показаниям. О подобных случаях пациентки рассказали в отзывах 2ГИС. «Попала с замершей беременностью. Во время вакуумного аборта поставили анестезию, но не подождали ее действия. На крики от боли сказали — ты что, не рожала? Это первая беременность», — говорится в одном из них. Аналогичные истории опубликовали также и в других СМИ. «Это травля»: реакция на скандал главврача СГКБ В беседе с журналистами «Подъема» главврач СГКБ Михаил Курносиков заявил, что в его больнице работают лучшие врачи, а скандал вокруг жалоб пациенток якобы намеренно раздули иностранные СМИ. «Нет ни у кого претензий. Это травля. Иноагенты пишут», — передает издание слова Курносикова. Между тем, журналисты югорского медиасообщества не раз испытывали трудности в общении с главврачом СГКБ. «Выстроить конструктивный диалог с Курносиковым у журналистов часто не получается. Ему везде будто мерещатся враги: он убежден, якобы СМИ преследуют цель очернить его репутацию. Однажды в разговоре с корреспондентом, который поинтересовался, с чем было связано увольнение врачей одного из отделений, главврач пригрозил „сдать“ контакты журналистов силовикам. Вероятно, такой реакцией он пытается защитить от публичности рабочие процессы в больницы», — поделился с агентством инсайдер. Проверка Депздрава ХМАО и обстановка в больнице Публично в соцсетях на жалобы пациенток отреагировал окружной Депздрав. В комментариях к новости ведомство пообещало разобраться в ситуации. В самой больнице также должна быть организована служебная проверка. «Обстановка в больнице стабильная, без накала. Все работают в обычном режиме. Курносиков сохраняет спокойствие, никто из врачей уволен не был», — сообщил URA.RU источник в сфере здравоохранения округа, обстановка в самой больнице на фоне скандала не накалилась. Главврач тем временем заручился поддержкой коллег. Сургутские медики дали положительную характеристику Курносикову и отметили его профессионализм не только как руководителя, а и практикующего акушера-гинеколога с многолетним стажем. «Все сложные операции проводит сам. Пациенток своих знает в лицо», — говорят коллеги.
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