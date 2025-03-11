В ХМАО бывший летчик возглавил Базу авиационной и наземной охраны лесов

В Югре заместитель начальника Федеральной авиалесоохраны сменил на посту прежнего руководителя, который в сентябре 2024 года ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в региональном Департаменте недров и природных ресурсов.
«В Югре назначен новый директор Базы авиационной и наземной охраны лесов Им стал Андрей Ерицов, ранее занимавший должность заместителя начальника Федеральной авиалесоохраны», — сообщили в ведомстве.
Андрей Ерицов прошел общественный отбор на портале «Команда Югры», ряд собеседований и согласований. Новый руководитель базы имеет 30-летний опыт работы в лесном хозяйстве и авиационной охране лесов, начинал работу с летчика-наблюдателя.
«Задача нового руководителя — продолжить курс по развитию учреждения и достижению целей нацпроекта „Экологическое благополучие“, включая увеличение площадей восстановления лесов и повышение эффективности борьбы с пожарами», — отметил первый заместитель директора Депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
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