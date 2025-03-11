11 марта 2025

В ХМАО бывший летчик возглавил Базу авиационной и наземной охраны лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый директор Базы авиационной и наземной охраны лесов в ХМАО Андрей Ерицов начинал карьеру с летчика
Новый директор Базы авиационной и наземной охраны лесов в ХМАО Андрей Ерицов начинал карьеру с летчика Фото:

В Югре заместитель начальника Федеральной авиалесоохраны сменил на посту прежнего руководителя, который в сентябре 2024 года ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в региональном Департаменте недров и природных ресурсов.

«В Югре назначен новый директор Базы авиационной и наземной охраны лесов Им стал Андрей Ерицов, ранее занимавший должность заместителя начальника Федеральной авиалесоохраны», — сообщили в ведомстве.

Андрей Ерицов прошел общественный отбор на портале «Команда Югры», ряд собеседований и согласований. Новый руководитель базы имеет 30-летний опыт работы в лесном хозяйстве и авиационной охране лесов, начинал работу с летчика-наблюдателя.

«Задача нового руководителя — продолжить курс по развитию учреждения и достижению целей нацпроекта „Экологическое благополучие“, включая увеличение площадей восстановления лесов и повышение эффективности борьбы с пожарами», — отметил первый заместитель директора Депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Ранее URA.RU сообщало, что силовик из Алтая назначен первым заместителем в Следственном комитете ХМАО. Первым замруководителя Следственного комитета ХМАО стал Игорь Турутин.

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В Югре заместитель начальника Федеральной авиалесоохраны сменил на посту прежнего руководителя, который в сентябре 2024 года ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в региональном Департаменте недров и природных ресурсов. «В Югре назначен новый директор Базы авиационной и наземной охраны лесов Им стал Андрей Ерицов, ранее занимавший должность заместителя начальника Федеральной авиалесоохраны», — сообщили в ведомстве. Андрей Ерицов прошел общественный отбор на портале «Команда Югры», ряд собеседований и согласований. Новый руководитель базы имеет 30-летний опыт работы в лесном хозяйстве и авиационной охране лесов, начинал работу с летчика-наблюдателя. «Задача нового руководителя — продолжить курс по развитию учреждения и достижению целей нацпроекта „Экологическое благополучие“, включая увеличение площадей восстановления лесов и повышение эффективности борьбы с пожарами», — отметил первый заместитель директора Депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов. Ранее URA.RU сообщало, что силовик из Алтая назначен первым заместителем в Следственном комитете ХМАО. Первым замруководителя Следственного комитета ХМАО стал Игорь Турутин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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