В ХМАО дорожники предупредили водителей о сложных погодных условиях на трассе

В Югре ожидается ухудшение погоды, включая сильный ветер и снегопады. Видимость на трассах снизится до 300 метров, предупредили в региональном управлении дорог.
«В период с 12 по 16 марта в Югре ожидается ухудшение погоды, включая сильный ветер и снегопады. Видимость на трассах значительно снизится — местами она составит всего около 300 метров», — предупредили в ведомстве. Вероятность снежных заносов вырастет кратно.
Автомобилистов просят строго придерживаться правил дорожного движения, держать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. По возможности водителям лучше отменить поездки на дальние расстояния.
Ранее URA.RU сообщало о похолодании в ХМАО. Из-за низких температур в регионе отменили занятия в первую смену для школьников.
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