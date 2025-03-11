11 марта 2025

В ХМАО дорожники предупредили водителей о сложных погодных условиях на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей ХМАО предупредили об ухудшении погоды
Водителей ХМАО предупредили об ухудшении погоды Фото:

В Югре ожидается ухудшение погоды, включая сильный ветер и снегопады. Видимость на трассах снизится до 300 метров, предупредили в региональном управлении дорог.

«В период с 12 по 16 марта в Югре ожидается ухудшение погоды, включая сильный ветер и снегопады. Видимость на трассах значительно снизится — местами она составит всего около 300 метров», — предупредили в ведомстве. Вероятность снежных заносов вырастет кратно.

Автомобилистов просят строго придерживаться правил дорожного движения, держать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. По возможности водителям лучше отменить поездки на дальние расстояния.

Ранее URA.RU сообщало о похолодании в ХМАО. Из-за низких температур в регионе отменили занятия в первую смену для школьников. 

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В Югре ожидается ухудшение погоды, включая сильный ветер и снегопады. Видимость на трассах снизится до 300 метров, предупредили в региональном управлении дорог. «В период с 12 по 16 марта в Югре ожидается ухудшение погоды, включая сильный ветер и снегопады. Видимость на трассах значительно снизится — местами она составит всего около 300 метров», — предупредили в ведомстве. Вероятность снежных заносов вырастет кратно. Автомобилистов просят строго придерживаться правил дорожного движения, держать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. По возможности водителям лучше отменить поездки на дальние расстояния. Ранее URA.RU сообщало о похолодании в ХМАО. Из-за низких температур в регионе отменили занятия в первую смену для школьников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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