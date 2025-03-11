В Ханты-Мансийске автовладельцы возмущены огромными очередями на техосмотр

Автовладельцы Ханты-Мансийска не могут попасть на техосмотр транспорта. По словам читателя URA.RU, в городе остался единственный пункт осмотра на АО АТП, однако записываться необходимо за месяц.
«В Ханты-Мансийске ажиотаж в связи с прохождением техосмотра на автомобиль. Остался один пункт в АТП, очередь уже на месяц, записи нет», — рассказал URA.RU житель окружной столицы.
Эту же информацию агентству подтвердил другой автовладелец. Он рассказал, что в городе действительно остался единственный пункт техосмотра.
«Остальные — кто-то совсем закрылся, кто-то временно. А один АТП с таким объемом работы не справляется», — поделился югорчанин.
Еще один автовладелец рассказал журналисту URA.RU, что уже давно не пользуется услугами техосмотра в Ханты-Мансийске, а ездит в Тюмень. Так как местные сервисы некоторые виды работ с автомобилем не проводят.
Журналист агентства попытался связаться с автосервисами, которые предоставляют услуги техосмотра. Практически ни один сервис, включая АТП, на звонок корреспондента не ответил. Оператор единственного центра диагностики, который ответил на звонок сообщил, что записаться можно только в самом центре с помощью терминала.
В пресс-службе Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что легковой транспорт, который принадлежит физлицу и не используется в коммерческих целях не обязателен для прохождения техосмотра. Административной ответственности за это нет. Если с момента выпуска автомобиля прошло от четырех до 10 лет — техосмотр необходимо проводить раз в два года. Если ему более 10 лет — раз в год. «Транспорт, с выпуска которого прошло до четырех лет, техосмотру не подлежит. Однако пренебрегать им не следует, так как это касается вашей безопасности», — пояснили в ГАИ.
URA.RU направило запрос в АТП. На момент публикации ответ не поступил.
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