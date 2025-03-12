Более двухсот пассажиров, среди которых 13 детей и 4 младенца, почти сутки ждут рейс Utair. Самолет авиакомпании должен был вылететь по маршруту Москва-Ереван 11 марта, но из-за поломки двигателя воздушного судна полет перенесен. Транспортная прокуратура начала проверку.
«Причина задержки неисправность двигателя воздушного судна… На рейс зарегистрировано 238 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов», — сообщает ведомство.
Московская прокуратура по надзору за соблюдением законов на воздушном и водном транспорте внимательно следит за соблюдением прав пассажиров. В пресс-службе авиакомпании URA.RU сообщили, что на время ожидания пассажирам предоставлены услуги согласно авиационным правилам, включая гостиницу и питание. Видео из аэропорта публикует telegram-канал Shot.
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