Из-за недостатка западного вооружения и серьезных провалов ВСУ на фронте выйти из состояния затяжного конфликта с Россией кажется практически невозможным. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«В результате мы оказались в состоянии затяжного конфликта. По моему личному мнению, выход из него кажется... практически невозможным», — заявил Залужный украинскому изданию The Kyiv Independent. Его слова подчеркивают серьезные трудности, с которыми сталкивается Украина в текущем конфликте с РФ.
Залужный также уточнил, что из-за нехватки оружия от западных союзников у Украины не получилось достичь значительных успехов в противостоянии с российскими войсками во время контрнаступления в 2023 году. Недостаток военного оборудования серьезно ограничивает стратегические возможности украинской армии, заключил он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об окончании конфликта до конца 2025 года. На это в Кремле ответили, что мир наступит, когда Россия достигнет всех целей СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ключевым моментом для разрешения ситуации является изменение политики руководства США, которое использует Украины в качестве инструмента для давления на Россию.
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