Точка в конфликте на Украине и удары США по России: главное из заявлений Пескова

Песков: звонок Байдена Путину не поставит точку в ситуации на Украине

11 сентября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что для урегулирования конфликта на Украине США нужно изменить свою политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не помог бы разрешить ситуацию на Украине. Для решения этого вопроса Штатам нужно изменить свою политику. Кроме того, Запад уже, возможно, принял решение по ударам ракетами по российской территории. Также вовлеченность западных стран в украинский конфликт становится все более очевидной. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 11 сентября — в материале URA.RU. Песков отрицает возможность завершения конфликта на Украине одним телефонным звонком Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что телефонный звонок Джо Байдена Владимиру Путину не мог бы разрешить конфликт на Украине. Это заявление было сделано в ответ на комментарии республиканца Дональда Трампа, который предположил, что такой звонок мог бы представлять собой реальную возможность завершить эскалацию ситуации. 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Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не помог бы разрешить ситуацию на Украине. Для решения этого вопроса Штатам нужно изменить свою политику. Кроме того, Запад уже, возможно, принял решение по ударам ракетами по российской территории. Также вовлеченность западных стран в украинский конфликт становится все более очевидной. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 11 сентября — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что телефонный звонок Джо Байдена Владимиру Путину не мог бы разрешить конфликт на Украине. Это заявление было сделано в ответ на комментарии республиканца Дональда Трампа, который предположил, что такой звонок мог бы представлять собой реальную возможность завершить эскалацию ситуации. Песков подчеркнул, что ключевым моментом для разрешения ситуации является изменение политики США, которую он описал как использование Украины в качестве инструмента для давления на Россию. Дмитрий Песков считает, что решения Запада относительно возможных ракетных атак на Россию, вероятно, уже приняты. По его словам, можно утверждать это с большой долей вероятности, основываясь на текущем положении дел. Песков также указал на то, что в СМИ ведется кампания, целью которой является легализация принятых решений по украинскому конфликту. Не смотря на попытки западных стран дистанцироваться от конфликта на Украине, пресс-секретарь президента заявил, что их вовлеченность становится все более очевидной. Это способствует дальнейшей эскалации ситуации. Песков также отметил, что уровень напряженности вокруг этого вопроса достиг критической отметки. Песков поздравил Героя Советского Союза, легендарного командира спецподразделения «Альфа» Геннадия Зайцева с днем Рождения, в этом году ему исполнилось 90 лет. Он пожелал ветерану крепкого здоровья и отметил, что Россия помнит заслуги героя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем использовании Россией ракет иранского производства не соответствуют действительности. По словам Пескова, РФ обладает всем необходимым для выполнения боевых задач. В Кремле уточнили, что РФ развивает отношения и сотрудничает в различных сферах с многими странами, включая Иран, и планирует продолжать это сотрудничество в будущем. Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в Турцию состоится после завершения всех необходимых процедур подготовки. На данный момент эти процедуры находятся на заключительной стадии. Песков выразил надежду на скорое осуществление визита, который с нетерпением ожидается в Москве и Анкаре. Также пресс-секретарь упомянул о предстоящих контактах президента РФ с лидерами других стран в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Пресс-секретарь президента РФ выразил недовольство Кремля по поводу использования фамилии Владимира Путина в контексте американской политической борьбы. Это заявление было сделано в ответ на шутку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Песков выразил надежду на то, что американские политики прекратят использовать имя российского президента в своих политических речах и дебатах. Он также отметил, что оценку таких высказываний должны давать американские избиратели. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле не следили за дебатами в США из-за разницы во времени. Он подчеркнул, что независимо от того, кто участвует в американских выборах, позиция Вашингтона по отношению к России остается негативной и недружественной. Согласно информации от telegram-канала Baza, один из беспилотников, обнаруженных в Североморске, мог прибыть из Норвегии. В то время как другие два якобы прилетели из Архангельска. В ответ на это Дмитрий Песков призвал к осторожному отношению к информации, распространяемой через telegram-каналы, особенно когда речь идет о данных, которыми обычно владеют только военные и спецслужбы. Пресс-секретарь подчеркнул, что такая информация часто бывает доступна исключительно узкому кругу лиц. Песков также выразил сомнение в достоверности сообщений от неофициальных источников и отказался предоставлять конкретные сведения по этому поводу, подчеркивая недостаточную точность таких данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае намерения США наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, такие действия вызовут соответствующую реакцию со стороны России. Он также отметил, что проведение спецоперации уже является ответом на действия коллективного Запада. По его словам, каждое решение, принимаемое странами Запада и вменяемое Украине, подтверждает оправданность и необходимость СВО. Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о влиянии атак украинских беспилотников на нефтебазы и возможных последствиях для экономики РФ. Он подчеркнул, что благодаря средствам защиты и эффективной работе противовоздушной обороны, ущерб массированных ударов остается минимальным. Президент России проводит рабочие встречи в резиденции Ново-Огарево. В рамках совещания с членами правительства обсуждаются профильные вопросы. Ожидается, что доклады представят Максим Решетников и Дмитрий Якушев, которые затронут темы индивидуальных планов развития регионов, в том числе и Калининградской области. Заседание пройдет в открытом режиме, что позволяет общественности быть в курсе обсуждаемых тем. Кроме открытого совещания с правительством, у президента запланированы и другие встречи, которые будут проходить в закрытом, непубличном формате, заявил Песков.