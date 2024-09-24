Любая война кончается миром: главные заявления Пескова для прессы

Песков: мир на Украине будет, когда Россия достигнет всех целей СВО

24 сентября 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что войны так или иначе завершаются миром Фото: Владимир Андреев © URA.RU В время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда будет закончена спецоперация на Украине. Он уточнил, что рано или поздно война заканчивается миром. Пресс-секретарь также высказал мнение Кремля в отношение работы российских СМИ. Главные заявления Пескова в рамках общения с журналистами 24 сентября — в материале URA.RU. Завершение СВО Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, подчеркивает, что завершение специальной военной операции произойдет после того, как Россия достигнет своих целей. Он утверждает, что любая война в конечном итоге завершается миром, для России критически важно достичь установленных задач. Позиция по ядерному оружию В отношении позиции России по испытанию ядерного оружия Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже четко изложил ее ранее. Он предложил обратиться к заявлениям президента, особенно к его выступлению в Санкт-Петербурге, где была подробно описана позиция Российской Федерации. Путин ранее заявлял, что ядерное оружие будет применено только в исключительном случае, который еще не наступил. Подготовка к саммиту БРИКС Песков также сообщил о том, что подготовка к предстоящему саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии. Он отметил, что это мероприятие будет иметь большое международное значение и соберет лидеров крупнейших развивающихся экономик мира. Эскалация на Ближнем Востоке Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сложности в обсуждении перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в данный момент мирный процесс фактически находится под контролем одной страны, и пока не наблюдается успехов, что делает ситуацию потенциально опасной. Песков также прокомментировал удары Израиля по Ливану, указывая на риск полной дестабилизации в регионе. Он подчеркнул, что такие действия вызывают серьезную озабоченность со стороны Кремля. Политика в отношении СМИ В вопросе о вмешательстве в редакционную политику российских СМИ, Песков заявил, что Кремль не считает это возможным и относится с уважением к редакционной политике. Он уточнил, что в отличие от западных стран, где СМИ подвергаются давлению со стороны властей, Россия таким не занимается. Критика власти Отвечая на вопросы о критике власти и законопроекте, касающемся оскорбления представителей власти, Песков подчеркнул различие между критикой и оскорблением. Он уточнил, что власть не должна быть свободна от критики, поскольку чиновники служат на благо населения. Выборы президента в США Касаясь президентской гонки в США, Песков сообщил, что это не является приоритетным вопросом для России. РФ сосредоточена на своих внутренних проблемах и повестке дня, а выборы в Америке должны быть интересом местных избирателей. Он отметил, что политическая борьба в США очень жестокая. Иск Украины по Крымскому мосту Кремль прокомментировал начало судебного процесса, инициированного Украиной, которая требует демонтаж Крымского моста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия имеет четкую и превалирующую позицию по вопросам, касающимся всей инфраструктуры страны. Реакция Кремля на заявление Пезешкиана об СВО Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на утверждение иранского лидера Масуда Пезешкиана о неприятии ими спецоперации, отметив, что это является суверенной позицией Ирана. Песков подчеркнул, что Россия планирует продолжать диалог с ними, учитывая положительное развитие взаимодействия между странами в различных сферах и надежду на его дальнейшее расширение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда будет закончена спецоперация на Украине. Он уточнил, что рано или поздно война заканчивается миром. Пресс-секретарь также высказал мнение Кремля в отношение работы российских СМИ. Главные заявления Пескова в рамках общения с журналистами 24 сентября — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, подчеркивает, что завершение специальной военной операции произойдет после того, как Россия достигнет своих целей. Он утверждает, что любая война в конечном итоге завершается миром, для России критически важно достичь установленных задач. В отношении позиции России по испытанию ядерного оружия Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже четко изложил ее ранее. Он предложил обратиться к заявлениям президента, особенно к его выступлению в Санкт-Петербурге, где была подробно описана позиция Российской Федерации. Путин ранее заявлял, что ядерное оружие будет применено только в исключительном случае, который еще не наступил. Песков также сообщил о том, что подготовка к предстоящему саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии. Он отметил, что это мероприятие будет иметь большое международное значение и соберет лидеров крупнейших развивающихся экономик мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сложности в обсуждении перспектив урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в данный момент мирный процесс фактически находится под контролем одной страны, и пока не наблюдается успехов, что делает ситуацию потенциально опасной. Песков также прокомментировал удары Израиля по Ливану, указывая на риск полной дестабилизации в регионе. Он подчеркнул, что такие действия вызывают серьезную озабоченность со стороны Кремля. В вопросе о вмешательстве в редакционную политику российских СМИ, Песков заявил, что Кремль не считает это возможным и относится с уважением к редакционной политике. Он уточнил, что в отличие от западных стран, где СМИ подвергаются давлению со стороны властей, Россия таким не занимается. Отвечая на вопросы о критике власти и законопроекте, касающемся оскорбления представителей власти, Песков подчеркнул различие между критикой и оскорблением. Он уточнил, что власть не должна быть свободна от критики, поскольку чиновники служат на благо населения. Касаясь президентской гонки в США, Песков сообщил, что это не является приоритетным вопросом для России. РФ сосредоточена на своих внутренних проблемах и повестке дня, а выборы в Америке должны быть интересом местных избирателей. Он отметил, что политическая борьба в США очень жестокая. Кремль прокомментировал начало судебного процесса, инициированного Украиной, которая требует демонтаж Крымского моста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия имеет четкую и превалирующую позицию по вопросам, касающимся всей инфраструктуры страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на утверждение иранского лидера Масуда Пезешкиана о неприятии ими спецоперации, отметив, что это является суверенной позицией Ирана. Песков подчеркнул, что Россия планирует продолжать диалог с ними, учитывая положительное развитие взаимодействия между странами в различных сферах и надежду на его дальнейшее расширение.