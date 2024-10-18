Не оставил страну и музыку: что происходит с вокалистом Little Big, у которого заподозрили инфаркт

Бывший бэк-вокалист известной группы Little Big Антон Лиссов (по рождению Антон Буренин), был госпитализирован с подозрением на инфаркт в петербургскую больницу. Музыканта доставили в реанимационное отделение из-за болей в груди и затрудненного дыхания. На госпитализации настояла супруга певца. Медикам удалось стабилизировать состояние Лиссова. Что известно об артисте — в материале URA.RU.
Биография
Родился Лиссов (до смены фамилии Буренин) в августе 1979 года в Ленинграде. Отец — Сергей Владимирович Буренин — сотрудник НИИ, мать — Марина Сергеевна, работала преподавателем. Именно мама привила сыну любовь к музыке.
В 1996 году окончил Лиссов Санкт-Петербургскую гимназию №168. В высшее учебное заведение он не прошел. Лиссов работал курьером, пекарем, охранником, также он торговал на рынке и разрисовывал потолки в сауне.
В 1999-м Лиссов вместе с друзьями (Сергей Григорьев — гитара, Сергей Макаров — бас, Антон Сагачко — ударные) основал музыкальный проект Jane Air. После юноша взял фамилию прабабушки и создал сценическое имя — Антон Лиссов.
Ранее творчество
В группе Jane Air Лиссов занимался вокалом и написанием песен. Благодаря его усилиям коллектив быстро сформировал свой репертуар. 1 января 2001 года в петербургском клубе «Молоко» прошел их первый сольный концерт, который принес популярность группе в их родном городе.
2002 год стал для коллектива переломным, когда они подписали контракт с лейблом «Капкан Records». Под его эгидой был выпущен дебютный альбом Pull Ya Let It Doll Go!, включающий песню Junk, написанную Лиссовым. Этот трек принес группе первый мегахит и через год был признан «Песней года» по версии телеканала А-One.
После успешного выхода альбома группа отправилась в свой первый крупный концертный тур по России под названием Screamin & Growlin. В 2006 году коллектив расширил географию своих гастролей, отправившись в тур по Финляндии и записав три клипа на песни из альбома «Pere-Lachaise: Любовь и немного смерти».
В своем творчестве команда активно использовала атрибутику и философию эмо-культуры, что нашло отражение в альбоме Sex And Violence с его мрачным готическим настроением. А клип на песню «Невеста», выполненный в стиле хоррор, стал одним из самых популярных у группы и шокировал зрителей изображениями ходячих мертвецов.
Little Big
В 2014 году Лиссов вместе с басистом Сергеем Макаровым дебютировал в рейв-группе Little Big. Лиссов стал одним из вокалистов наряду с Ильей Прусикиным, Софьей Таюрской и миниатюрной Олимпией Ивлевой. В музыкальной среде артистов группы окрестили «цирком шапито» и фриками. В каждом клипе они использовали шокирующий видеоконтент сатирического содержания. Уже первые композиции команды Big Dick, LollyBomb стали призерами международных музыкальных премий Германии и США.
Осенью 2018 года Лисов стал участвовал в видеоклипе на песню Skibidi. Клип побил рекорды на платформе YouTube и стал вирусным. Благодаря ему участники группы стали призерами международного фестиваля детского ТВ, проходившего в Бельгии.
Как живет группа после отъезда из России
Участники группы Little Big покинули территорию Россию летом 2022 года. При этом в США уехали не все члены группы — часть команды осталась. Среди тех, кто не поехал были Антон Лисов и Сергей Макаров. Они вернулись в группу Jane Air.
Остальные музыканты осудили проведение спецоперации и поселились в Лос-Анджелесе. Артисты снимают жилье, где проживают все вместе.
По словам фронтмена группы Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), коллектив выбрал для эмиграции именно этот город в США из-за возможностей продвижения.
Личная жизнь
Женился Лиссов в 2012 году на Виктории Головачевой. Девушка работала в медиакомпании. Они много путешествовали и выкладывали совместные фото в соцсети. Разошлась пара в 2018 году. Детей в семье не было.
Следующей избранницей артиста стала глянцевый фотограф Анжелика Иванова. Свадьбу пара сыграла в 2020 году в Санкт-Петербурге. Через полгода стало известно, что девушка беременна. Сына назвали Антоном.
Госпитализация
18 октября 2024 года появилась информация, что музыкант был госпитализирован с подозрением на инфаркт в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. В больницу обратиться Лиссова заставила жена.
Он был доставлен в реанимационное отделение из-за болей в груди и затрудненного дыхания. Его состояние удалось стабилизировать, однако инфаркт у Лиссова не был подтвержден. Обследования продолжаются.
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