Водителей предупредили об опасности на свердловской трассе

Плохая видимость растянулась на 16 километров трассы (фото из архива)
Трассу Пермь — Екатеринбург ночью 19 октября накрыл туман. В ФКУ «Уралуправтодор» выпустили предупреждение для водителей.
«Внимание! На автодороге Р-242 км 169 — км 185 туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — указано в сообщении. Дорожники также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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