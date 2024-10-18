18 октября 2024

Водителей предупредили об опасности на свердловской трассе

На трассе Пермь — Екатеринбург туман окутал более 15 километров дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
Плохая видимость растянулась на 16 километров трассы (фото из архива) Фото:

Трассу Пермь — Екатеринбург ночью 19 октября накрыл туман. В ФКУ «Уралуправтодор» выпустили предупреждение для водителей.

«Внимание! На автодороге Р-242 км 169 — км 185 туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — указано в сообщении. Дорожники также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Трассу Пермь — Екатеринбург ночью 19 октября накрыл туман. В ФКУ «Уралуправтодор» выпустили предупреждение для водителей. «Внимание! На автодороге Р-242 км 169 — км 185 туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — указано в сообщении. Дорожники также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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