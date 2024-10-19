Жителей Кыштыма предупредили о взрывах на Тайгинском графитовом карьере

Работы на Тайгинском графитовом карьере продлятся пять дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проживающих в окрестностях Кыштыма Челябинской области и в самом городе проинформировали о готовящихся взрывных работах. Проводить их будут на месторождении графита. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Взрывные работы запланированы на Тайгинском графитовом карьере. Они будут проводиться с 21 октября», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации Кыштыма просили жителей не беспокоиться из-за громких звуков. Работы должны завершить к 26 октября.

Как URA.RU сообщало ранее, на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе продолжаются взрывные работы, связанные с проводимой здесь реконструкцией дороги. Они проходят каждую неделю по вторникам или четвергам в зависимости от погоды. Проводить подрывы и бурение здесь планируют до 1 декабря.