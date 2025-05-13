Торнадо засняли в мае
Жители деревни Краснокаменки Челябинской области в мае стали свидетелями торнадо. Об этом сообщила очевидцы.
«Жители деревни Краснокаменки в майские выходные наблюдали за „местным торнадо“», — пишет telegram-канал «Газета Колос — Уйский район». Вместе с постом размещено видео от жительницы деревни Елены, на котором показано, как по полю движется высокий вихрь. На формирование торнадо могут повлиять даже небольшие изменения в атмосфере, что делает прогнозирование этого явления чрезвычайно сложной задачей.
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