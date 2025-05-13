13 мая 2025

Жители челябинской деревни в мае стали свидетелями торнадо. Видео

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Торнадо засняли в мае
Торнадо засняли в мае Фото:

Жители деревни Краснокаменки Челябинской области в мае стали свидетелями торнадо. Об этом сообщила очевидцы.

«Жители деревни Краснокаменки в майские выходные наблюдали за „местным торнадо“», — пишет telegram-канал «Газета Колос — Уйский район». Вместе с постом размещено видео от жительницы деревни Елены, на котором показано, как по полю движется высокий вихрь. На формирование торнадо могут повлиять даже небольшие изменения в атмосфере, что делает прогнозирование этого явления чрезвычайно сложной задачей.

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Жители деревни Краснокаменки Челябинской области в мае стали свидетелями торнадо. Об этом сообщила очевидцы. «Жители деревни Краснокаменки в майские выходные наблюдали за „местным торнадо“», — пишет telegram-канал «Газета Колос — Уйский район». Вместе с постом размещено видео от жительницы деревни Елены, на котором показано, как по полю движется высокий вихрь. На формирование торнадо могут повлиять даже небольшие изменения в атмосфере, что делает прогнозирование этого явления чрезвычайно сложной задачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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