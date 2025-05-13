13 мая 2025

Экс-хозяйка «Арианта» Кретова не смогла отстоять у ФССП квартиру на курорте

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Судебная тяжба завершилась в пользу приставов
Судебная тяжба завершилась в пользу приставов Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

ФССП возобновит торги по продаже квартиры на курорте Кисегач, принадлежавшей экс-владелице национализированного холдинга «Ариант» Елене Кретовой. Девятый апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу бизнес-леди, после которой продажа была приостановлена. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

«Оставить решение суда без изменения. Оставить жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте суда.

Речь идет о квартире в 65,3 квадратных метра на берегу озера. На торги недвижимость выставили за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. 3 марта прием заявлений от желающих купить этот актив завершился.

Александр Аристов — основатель «Арианта». До национализации холдинг принадлежал его зятю Александру Кретову. Активы «Арианта» переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам комбинат, который принадлежал бывшим бизнес-партнерам Аристовых, семье Антиповых, по требованию Генпрокуратуры также национализирован.

С каждого из семьи Аристовых, Кретовых и Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Имущество семей арестовано и продается с торгов.

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ФССП возобновит торги по продаже квартиры на курорте Кисегач, принадлежавшей экс-владелице национализированного холдинга «Ариант» Елене Кретовой. Девятый апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу бизнес-леди, после которой продажа была приостановлена. Информация об этом появилась в базе судебных дел. «Оставить решение суда без изменения. Оставить жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте суда. Речь идет о квартире в 65,3 квадратных метра на берегу озера. На торги недвижимость выставили за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. 3 марта прием заявлений от желающих купить этот актив завершился. Александр Аристов — основатель «Арианта». До национализации холдинг принадлежал его зятю Александру Кретову. Активы «Арианта» переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам комбинат, который принадлежал бывшим бизнес-партнерам Аристовых, семье Антиповых, по требованию Генпрокуратуры также национализирован. С каждого из семьи Аристовых, Кретовых и Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Имущество семей арестовано и продается с торгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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