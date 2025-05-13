Форвард ХК «Трактор» Светлаков первым в КХЛ сыграл в семи финалах Кубка Гагарина

29-летний нападающий ХК «Трактор» Андрей Светлаков стал первым игроком в истории игроком КХЛ, сыгравшим в семи финалах Кубка Гагарина. Об этом сообщает telegram-канал Континентальной хоккейной лиги.
Накануне участием в финальной серии «Локомотив»-«Трактор» Светлаков начал седьмое в своей карьере решающее сражение за Кубок Гагарина. К тому же, матч стал для челябинского форварда 600-м в КХЛ.
В прежние годы всю свою профессиональную карьеру хоккеист провел в системе ЦСКА. В составе армейцев Андрей — трехкратный обладатель Кубка Гагарина (в 2019, 2022, 2023 годах), а также серебряный призер Чемпионата МХЛ (2014). А на драфте НХЛ-2017 россиянин был выбран в шестом раунде под общим 178-м номером клубом «Миннесота Уайлд».
Также Светлаков имеет большой опыт выступлений на международном уровне: он не раз вызывался в юниорскую, молодежную и национальную сборную страны, за которую сыграл в 35 встречах и отметился 13 (4+9) результативными баллами. Серебряный призер юниорских олимпийских игр (2012), обладатель «серебра» молодёжного чемпионата мира (2016).
«Как только я приехал в Челябинск, то ощутил, что город живет хоккеем. Поддержка в финале будет колоссальной. Какой хоккей правильный, покажет финал. Надо будет сыграть в свой лучший хоккей. Этот этап потребует максимум собранности и усилий. Понятно, что будет какая-то нервозность, но мы все готовы. Мы не будем показывать наш так называемый „бразильский хоккей“. На таких стадиях плей-офф надо играть прежде всего от обороны, но и не забывать про атаку», — поделился планами с «РБ Спорт» Андрей Светлаков накануне старта финала Кубка Гагарина.
Напомним, накануне в первом матче финала Кубка Гагарина «Трактор» в драматическом противостоянии выиграл у ярославского «Локомотива» со счетом 2:1.
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