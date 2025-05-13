13 мая 2025

Магнитогорцы разозлились на домофоны, в которых включили кричалки «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магнитогорцы попросили отключить у домофонов кричалки «Трактора»
Магнитогорцы попросили отключить у домофонов кричалки «Трактора» Фото:

Некоторые жители Магнитогорска (Челябинская область) разозлились на домофоны, из которых доносились кричалки «Трактора». По их словам, когда в финале играл «Металлург», их так не поддерживали.

«С детства болею за „Металлург“ (более титулованный клуб и 3-х кратный обладатель Кубка Гагарина). Когда команда играла в финале — не было никаких акций с домофонами. Просим отключить такую функцию в Магнитогорске», — заявили читатели.

Поддержку ХК «Трактор» через домофоны ввела компания «Интерсвязь». Из устройств доносятся командные кричалки.

В первой игре финальной серии «Трактор» в упорной борьбе победил ярославский «Локомотив». Матч закончился со счетом 2:1. Следующая игра пройдет в Ярославле 15 мая. Для челябинцев вновь организуют фан-зону в парке Гагарина. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые жители Магнитогорска (Челябинская область) разозлились на домофоны, из которых доносились кричалки «Трактора». По их словам, когда в финале играл «Металлург», их так не поддерживали. «С детства болею за „Металлург“ (более титулованный клуб и 3-х кратный обладатель Кубка Гагарина). Когда команда играла в финале — не было никаких акций с домофонами. Просим отключить такую функцию в Магнитогорске», — заявили читатели. Поддержку ХК «Трактор» через домофоны ввела компания «Интерсвязь». Из устройств доносятся командные кричалки. В первой игре финальной серии «Трактор» в упорной борьбе победил ярославский «Локомотив». Матч закончился со счетом 2:1. Следующая игра пройдет в Ярославле 15 мая. Для челябинцев вновь организуют фан-зону в парке Гагарина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...