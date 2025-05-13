Магнитогорцы разозлились на домофоны, в которых включили кричалки «Трактора»

Некоторые жители Магнитогорска (Челябинская область) разозлились на домофоны, из которых доносились кричалки «Трактора». По их словам, когда в финале играл «Металлург», их так не поддерживали.
«С детства болею за „Металлург“ (более титулованный клуб и 3-х кратный обладатель Кубка Гагарина). Когда команда играла в финале — не было никаких акций с домофонами. Просим отключить такую функцию в Магнитогорске», — заявили читатели.
Поддержку ХК «Трактор» через домофоны ввела компания «Интерсвязь». Из устройств доносятся командные кричалки.
В первой игре финальной серии «Трактор» в упорной борьбе победил ярославский «Локомотив». Матч закончился со счетом 2:1. Следующая игра пройдет в Ярославле 15 мая. Для челябинцев вновь организуют фан-зону в парке Гагарина.
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