Челябинских водителей предупредили о новом ограничении на дороге, которое коснется всех

В Челябинске после внесения изменений в генеральный план города в ряде территорий бывшего Сосновского района введено ограничение скорости до 60 километров в час. С 14 мая камеры начали фиксировать нарушение, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
«С 14 мая 2025 года камеры настроены на фиксацию порога скорости, предусмотренную Правилами дорожного движения для населенных пунктов. То есть до 60 километров в час», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет об участках дорог Сосновского района, которые вошли в состав Челябинска, в том числе со стороны поселка Кременкуль.
Два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный — были присоединены к Челябинску в марте. Решение приняли единогласно на заседании городской думы после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU.
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