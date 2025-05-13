13 мая 2025

Челябинских водителей предупредили о новом ограничении на дороге, которое коснется всех

Со стороны поселка Кременкуль около Челябинска ограничили скоростной режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры на дорогах были установлены давно
Камеры на дорогах были установлены давно Фото:

В Челябинске после внесения изменений в генеральный план города в ряде территорий бывшего Сосновского района введено ограничение скорости до 60 километров в час. С 14 мая камеры начали фиксировать нарушение, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции. 

«С 14 мая 2025 года камеры настроены на фиксацию порога скорости, предусмотренную Правилами дорожного движения для населенных пунктов. То есть до 60 километров в час», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет об участках дорог Сосновского района, которые вошли в состав Челябинска, в том числе со стороны поселка Кременкуль. 

Два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный — были присоединены к Челябинску в марте. Решение приняли единогласно на заседании городской думы после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU.

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В Челябинске после внесения изменений в генеральный план города в ряде территорий бывшего Сосновского района введено ограничение скорости до 60 километров в час. С 14 мая камеры начали фиксировать нарушение, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.  «С 14 мая 2025 года камеры настроены на фиксацию порога скорости, предусмотренную Правилами дорожного движения для населенных пунктов. То есть до 60 километров в час», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет об участках дорог Сосновского района, которые вошли в состав Челябинска, в том числе со стороны поселка Кременкуль.  Два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный — были присоединены к Челябинску в марте. Решение приняли единогласно на заседании городской думы после доклада вице-спикера Кирилла Матвеева, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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