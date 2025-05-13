13 мая 2025

Ярославской губернатор дал команду играть агрессивно против «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Евраев ждет победы от ярославского «Локомотива»
Михаил Евраев ждет победы от ярославского «Локомотива» Фото:

Ярославскому «Локомотиву» надо играть агрессивнее против челябинского «Трактора». Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«„Трактор“ играет не сильнее нас, и есть все шансы на победу. Надо играть агрессивнее, дожимать соперника и выигрывать», — поделился Евраев в своем telegram-канале.

Ярославский губернатор также посетовал, что во время игры шайба в ворота «Трактора» «идти не хотела». Это и стало возможной причиной проигрыша местного «Локомотива».

«Губернатор кратко разобрал игру не хуже хоккейного эксперта. Михаил Яковлевич, мы все ждем от вас новостей по поводу фан-зоны на выездные матчи нашей команды. В Челябинске такая поддержка явно помогает их команде», — обратились болельщики к Евраеву под его постом.

В Ярославле 13 мая на «Арене-2000» состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. «Трактор» на выезде обыграл местный «Локомотив» со счётом 2:1, захватив лидерство в серии (1-0). Второй матч финала пройдёт 15 мая в Ярославле и обе команды настраиваются на победу.

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Ярославскому «Локомотиву» надо играть агрессивнее против челябинского «Трактора». Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «„Трактор“ играет не сильнее нас, и есть все шансы на победу. Надо играть агрессивнее, дожимать соперника и выигрывать», — поделился Евраев в своем telegram-канале. Ярославский губернатор также посетовал, что во время игры шайба в ворота «Трактора» «идти не хотела». Это и стало возможной причиной проигрыша местного «Локомотива». «Губернатор кратко разобрал игру не хуже хоккейного эксперта. Михаил Яковлевич, мы все ждем от вас новостей по поводу фан-зоны на выездные матчи нашей команды. В Челябинске такая поддержка явно помогает их команде», — обратились болельщики к Евраеву под его постом. В Ярославле 13 мая на «Арене-2000» состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. «Трактор» на выезде обыграл местный «Локомотив» со счётом 2:1, захватив лидерство в серии (1-0). Второй матч финала пройдёт 15 мая в Ярославле и обе команды настраиваются на победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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