Ярославской губернатор дал команду играть агрессивно против «Трактора»

Ярославскому «Локомотиву» надо играть агрессивнее против челябинского «Трактора». Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«„Трактор“ играет не сильнее нас, и есть все шансы на победу. Надо играть агрессивнее, дожимать соперника и выигрывать», — поделился Евраев в своем telegram-канале.
Ярославский губернатор также посетовал, что во время игры шайба в ворота «Трактора» «идти не хотела». Это и стало возможной причиной проигрыша местного «Локомотива».
«Губернатор кратко разобрал игру не хуже хоккейного эксперта. Михаил Яковлевич, мы все ждем от вас новостей по поводу фан-зоны на выездные матчи нашей команды. В Челябинске такая поддержка явно помогает их команде», — обратились болельщики к Евраеву под его постом.
В Ярославле 13 мая на «Арене-2000» состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. «Трактор» на выезде обыграл местный «Локомотив» со счётом 2:1, захватив лидерство в серии (1-0). Второй матч финала пройдёт 15 мая в Ярославле и обе команды настраиваются на победу.
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