13 мая 2025

В Челябинске стало дорожать вторичное жилье. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем квартиры на вторичке продают по 105 тысяч рублей за квадрат
В среднем квартиры на вторичке продают по 105 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в мае по сравнению с февралем 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 5% — до 104 600 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в мае 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла до 104 600 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость квартир составила 2,5 миллиона рублей, максимальная — 17,5 миллиона рублей за объект», — сообщается на сайте Restate.

В начале 2025 года стоимость вторичных квартир в городе начала снижаться. Количество выставленных на продажу квартир, увеличилось тогда на 19%, поскольку на вторичный рынок вернулись ранее снявшие свои объекты с продажи собственники квартир, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. Оказалось, что сдавать квартиру — далеко не самое прибыльное и легкое дело.

Минимальная стоимость квартиры на вторичном рынке, которая находится в хорошем состоянии, составляет 2,5 миллиона рублей за «квадрат»
Минимальная стоимость квартиры на вторичном рынке, которая находится в хорошем состоянии, составляет 2,5 миллиона рублей за «квадрат»
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В Челябинске в мае по сравнению с февралем 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 5% — до 104 600 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в мае 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла до 104 600 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость квартир составила 2,5 миллиона рублей, максимальная — 17,5 миллиона рублей за объект», — сообщается на сайте Restate. В начале 2025 года стоимость вторичных квартир в городе начала снижаться. Количество выставленных на продажу квартир, увеличилось тогда на 19%, поскольку на вторичный рынок вернулись ранее снявшие свои объекты с продажи собственники квартир, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. Оказалось, что сдавать квартиру — далеко не самое прибыльное и легкое дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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