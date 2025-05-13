В Челябинске в мае по сравнению с февралем 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 5% — до 104 600 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в мае 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла до 104 600 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость квартир составила 2,5 миллиона рублей, максимальная — 17,5 миллиона рублей за объект», — сообщается на сайте Restate.
В начале 2025 года стоимость вторичных квартир в городе начала снижаться. Количество выставленных на продажу квартир, увеличилось тогда на 19%, поскольку на вторичный рынок вернулись ранее снявшие свои объекты с продажи собственники квартир, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. Оказалось, что сдавать квартиру — далеко не самое прибыльное и легкое дело.
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