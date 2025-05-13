13 мая 2025

В челябинской части прапорщик Росгвардии вышел пьяным на службу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прапорщик вышел на работу пьяным
Прапорщик вышел на работу пьяным Фото:

В военной части, расположенной в Челябинской области, пьяный прапорщик Росгвардии вышел пьяным на службу. За свой проступок мужчина ответил — Челябинский гарнизонный военный суд отправил его на гауптвахту на 15 суток, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«К данному военнослужащему Челябинским гарнизонным военным судом применено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста на срок 15 суток с содержанием на гауптвахте. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что перед тем, как попасться пьяным на службе, прапорщик уже нарушал правила и был привлечен к дисциплинарной ответственности. Но выводов никаких не сделал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В военной части, расположенной в Челябинской области, пьяный прапорщик Росгвардии вышел пьяным на службу. За свой проступок мужчина ответил — Челябинский гарнизонный военный суд отправил его на гауптвахту на 15 суток, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «К данному военнослужащему Челябинским гарнизонным военным судом применено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста на срок 15 суток с содержанием на гауптвахте. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что перед тем, как попасться пьяным на службе, прапорщик уже нарушал правила и был привлечен к дисциплинарной ответственности. Но выводов никаких не сделал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...