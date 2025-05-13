В челябинской части прапорщик Росгвардии вышел пьяным на службу

В военной части, расположенной в Челябинской области, пьяный прапорщик Росгвардии вышел пьяным на службу. За свой проступок мужчина ответил — Челябинский гарнизонный военный суд отправил его на гауптвахту на 15 суток, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«К данному военнослужащему Челябинским гарнизонным военным судом применено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста на срок 15 суток с содержанием на гауптвахте. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что перед тем, как попасться пьяным на службе, прапорщик уже нарушал правила и был привлечен к дисциплинарной ответственности. Но выводов никаких не сделал.
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