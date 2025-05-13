В Тракторозаводский суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении цыгана, укравшего иконы из храма «Святителя Василия Великого». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему грозит до 10 лет колонии.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Петровский Красноармейского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 8 января и попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин воруют иконы и после скрываются. Цыган оперативно установили и задержали. Ущерб оценили в 16 с половиной тысяч рублей.
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