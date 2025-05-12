Полиция Челябинска выступила со спецобращением к болельщикам «Трактора»

Болельщикам челябинского «Трактора», которые 13 и 15 мая планируют посетить фан-зону в парке имени Юрия Гагарина, напомнили о недопустимости нарушения общественного порядка. Со спецобращением к фанатам вступила челябинская полиция.
«Полиция информирует хоккейных болельщиков о недопустимости нарушений общественного правопорядка при посещении фан-зоны в парке Гагарина. Зрители, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности», — сообщила пресс-служба полиции Челябинска в telegram-канале.
Болельщиков «Трактора» просят соблюдать порядок, не допускать ситуаций, создающих опасность для окружающих, вести себя уважительно по отношению к другим. В фан-зону запрещено приносить оружие, боеприпасы, алкоголь или находиться в состоянии опьянения.
В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина 13 и 15 мая организован просмотр выездных матчей Кубка Гагарина с участием «Трактора». В фан-зону приглашаются все желающих. Она начнет работать в 20:00. Место встречи — главная сцена у фонтана.
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