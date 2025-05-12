12 мая 2025

Полиция Челябинска выступила со спецобращением к болельщикам «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщиков просят не нарушать общественный порядок
Болельщиков просят не нарушать общественный порядок Фото:

Болельщикам челябинского «Трактора», которые 13 и 15 мая планируют посетить фан-зону в парке имени Юрия Гагарина, напомнили о недопустимости нарушения общественного порядка. Со спецобращением к фанатам вступила челябинская полиция.

«Полиция информирует хоккейных болельщиков о недопустимости нарушений общественного правопорядка при посещении фан-зоны в парке Гагарина. Зрители, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности», — сообщила пресс-служба полиции Челябинска в telegram-канале.

Болельщиков «Трактора» просят соблюдать порядок, не допускать ситуаций, создающих опасность для окружающих, вести себя уважительно по отношению к другим. В фан-зону запрещено приносить оружие, боеприпасы, алкоголь или находиться в состоянии опьянения.

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина 13 и 15 мая организован просмотр выездных матчей Кубка Гагарина с участием «Трактора». В фан-зону приглашаются все желающих. Она начнет работать в 20:00. Место встречи — главная сцена у фонтана.

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Болельщикам челябинского «Трактора», которые 13 и 15 мая планируют посетить фан-зону в парке имени Юрия Гагарина, напомнили о недопустимости нарушения общественного порядка. Со спецобращением к фанатам вступила челябинская полиция. «Полиция информирует хоккейных болельщиков о недопустимости нарушений общественного правопорядка при посещении фан-зоны в парке Гагарина. Зрители, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности», — сообщила пресс-служба полиции Челябинска в telegram-канале. Болельщиков «Трактора» просят соблюдать порядок, не допускать ситуаций, создающих опасность для окружающих, вести себя уважительно по отношению к другим. В фан-зону запрещено приносить оружие, боеприпасы, алкоголь или находиться в состоянии опьянения. В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина 13 и 15 мая организован просмотр выездных матчей Кубка Гагарина с участием «Трактора». В фан-зону приглашаются все желающих. Она начнет работать в 20:00. Место встречи — главная сцена у фонтана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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