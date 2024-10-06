Участок трассы М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов на пять часов

07 октября 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Буровзрывные работы продляться до 1 декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области закроют 8 октября на пять часов. Ограничения связаны с буровзрывными работами, которые необходимы для реконструкции трассы, сообщили 7 октября в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автодороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 8 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — говорится в сообщении. Перекрытия дорожного движения на участке в Ашинском районе из-за буровзрывных работ будет происходить еженедельно до 1 декабря, либо по вторникам, либо по четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям порекомендовали заранее планировать свои маршруты с учетом изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области закроют 8 октября на пять часов. Ограничения связаны с буровзрывными работами, которые необходимы для реконструкции трассы, сообщили 7 октября в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автодороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 8 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — говорится в сообщении. Перекрытия дорожного движения на участке в Ашинском районе из-за буровзрывных работ будет происходить еженедельно до 1 декабря, либо по вторникам, либо по четвергам, в зависимости от погодных условий. Водителям порекомендовали заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.