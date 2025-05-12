Стало известно, где пройдет VK Fest в Челябинске

Челябинск 14 июня впервые примет музыкальный фестиваль от соцсети «ВКонтакте» VK Fest. Мероприятие развернется на набережной реки Миасс у здания Торгового центра и станет отправной точкой тура по пяти городам России. Жителей ждут выступления популярных артистов, интерактивные зоны и автограф-сессии.
«Совсем скоро встретимся на набережной у Торгового центра в Челябинске. И нам не терпится показать вам все: помимо выступлений любимых артистов, подготовили насыщенную программу и анонсируем ее в самое ближайшее время. Зрителей VK Fest ждут встречи не только с любимыми артистами, но и с популярными инфлюенсерами и известными спикерами», — передает пресс-служба правительства слова руководителя VK Fest Зои Новиковой.
Фестиваль будет инклюзивным: площадки оборудуют пандусами, настилами и подиумами для комфорта маломобильных гостей. Часть средств от продажи «Добрых билетов» направят в фонд «Семья+», а материалы после мероприятия передадут в приюты для животных.
Ранее URA.RU сообщало, что хедлайнерами мероприятия станут Баста, «Три дня дождя», «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева. К списку добавили специальных гостей — челябинскую группу TGK. Они выступят на Синей сцене. Помимо музыки гостей ждут мастер-классы и игры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!