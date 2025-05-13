13 мая 2025

Под Магнитогорском полиция задержала нетрезвую автоугонщицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина уехала на машине в Сибай
Женщина уехала на машине в Сибай Фото:

Под Магнитогорском полиции удалось задержать нетрезвую женщину, которая угнала автомобиль у владельца и поехала домой в Башкирию. Машина возвращена, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В дежурную часть поступило заявление от 39-летнего жителя поселка Урал о пропаже припаркованного возле его дома автомобиля „Рено Меган“. На 83-м километре автодороги „Магнитогорск — Кизильское — Сибай“ полицейские остановили угнанный автомобиль, в котором находилась нетрезвая 29-летняя жительница города Сибай Республики Башкортостан», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Жительница приехала в село Кизильское к своему знакомому, однако после возникшего между ними конфликта покинула его дом и отправилась на прогулку. В районе автозаправочной станции она встретила другого мужчину, с которым впоследствии распивала спиртные напитки в его автомобиле. После этого женщина уснула в машине, а, проснувшись и не обнаружив владельца транспортного средства, самостоятельно уехала на автомобиле в город Сибай.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль был изъят и возвращен законному владельцу. Подозреваемая задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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Под Магнитогорском полиции удалось задержать нетрезвую женщину, которая угнала автомобиль у владельца и поехала домой в Башкирию. Машина возвращена, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В дежурную часть поступило заявление от 39-летнего жителя поселка Урал о пропаже припаркованного возле его дома автомобиля „Рено Меган“. На 83-м километре автодороги „Магнитогорск — Кизильское — Сибай“ полицейские остановили угнанный автомобиль, в котором находилась нетрезвая 29-летняя жительница города Сибай Республики Башкортостан», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жительница приехала в село Кизильское к своему знакомому, однако после возникшего между ними конфликта покинула его дом и отправилась на прогулку. В районе автозаправочной станции она встретила другого мужчину, с которым впоследствии распивала спиртные напитки в его автомобиле. После этого женщина уснула в машине, а, проснувшись и не обнаружив владельца транспортного средства, самостоятельно уехала на автомобиле в город Сибай. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль был изъят и возвращен законному владельцу. Подозреваемая задержана сотрудниками правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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