Под Магнитогорском полиция задержала нетрезвую автоугонщицу

Под Магнитогорском полиции удалось задержать нетрезвую женщину, которая угнала автомобиль у владельца и поехала домой в Башкирию. Машина возвращена, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В дежурную часть поступило заявление от 39-летнего жителя поселка Урал о пропаже припаркованного возле его дома автомобиля „Рено Меган“. На 83-м километре автодороги „Магнитогорск — Кизильское — Сибай“ полицейские остановили угнанный автомобиль, в котором находилась нетрезвая 29-летняя жительница города Сибай Республики Башкортостан», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Жительница приехала в село Кизильское к своему знакомому, однако после возникшего между ними конфликта покинула его дом и отправилась на прогулку. В районе автозаправочной станции она встретила другого мужчину, с которым впоследствии распивала спиртные напитки в его автомобиле. После этого женщина уснула в машине, а, проснувшись и не обнаружив владельца транспортного средства, самостоятельно уехала на автомобиле в город Сибай.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль был изъят и возвращен законному владельцу. Подозреваемая задержана сотрудниками правоохранительных органов.
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