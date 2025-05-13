Мэр Челябинска Алексей Лошкин проехал на маршрутке по городским улицам и ответил на вопросы журналистов. Как часто градоначальник ездит на общественном транспорте и личном автомобиле, — читайте в материале URA.RU.
«Я часто раньше ездил сам за рулем, теперь я стал колесить по Челябинску еще чаще. И начал, конечно, совсем по-другому смотреть на город. Также продолжаются мои поездки на общественном транспорте в выходные дни, они сопровождаются огромным количеством поручений для замов», — пояснил Лошкин.
Мэр города подчеркнул, что поездки на личном и общественном транспорте помогают лучше понять проблемные места города, оценить качество дорог, уборки и многое другое. Во время таких поездок к мэру города часто подходят жители с разными вопросами. Это позволяет наметить первоочередные планы работ.
«Качественные дороги в микрорайонах — это часть комфортной жизни всех челябинцев. И мы стараемся комплексно подойти к решению проблем развития города, с каждым годом сами над собой пытаемся вырасти по объему выполненных работ», — добавил он.
Лошкин уточнил, что в 2024 году было сдано 880 тысяч квадратных метров отремонтированных дорог. В этом году запланированы работы на более чем на миллионе «квадратов».
«У нас уже законтрактовано 1 050 000 метров квадратных, к этим планам, я уверен, добавятся еще работы. Причем как по строительству новых путепроводов, так и по ремонту и восстановлению старых», — добавил мэр.
Лошкин рассказал, что, к примеру, ему с детства знакома дорога, по которой они сейчас едут. Здесь у родителей был сад, и они часто по ней ездили. Дорога с тех пор сильно изменилась.
«С хорошей эмоцией замечаю положительные изменения. Качество жизни в поселке Новосинеглазово станет лучше», — подытожил Лошкин.
Сегодня Лошкин проверил ход ремонта на проблемных дорогах города. Главе города пообещали закончить работы на лице Линейная в микрорайоне Чурилово раньше установленных сроков.
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