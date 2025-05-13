13 мая 2025

Мэр Челябинска прокатился на маршрутке, отвечая на вопросы журналистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин ответил на вопросы журналистов во время поездки в маршрутке
Алексей Лошкин ответил на вопросы журналистов во время поездки в маршрутке Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин проехал на маршрутке по городским улицам и ответил на вопросы журналистов. Как часто градоначальник ездит на общественном транспорте и личном автомобиле, — читайте в материале URA.RU.

«Я часто раньше ездил сам за рулем, теперь я стал колесить по Челябинску еще чаще. И начал, конечно, совсем по-другому смотреть на город. Также продолжаются мои поездки на общественном транспорте в выходные дни, они сопровождаются огромным количеством поручений для замов», — пояснил Лошкин.

Мэр города подчеркнул, что поездки на личном и общественном транспорте помогают лучше понять проблемные места города, оценить качество дорог, уборки и многое другое. Во время таких поездок к мэру города часто подходят жители с разными вопросами. Это позволяет наметить первоочередные планы работ. 

«Качественные дороги в микрорайонах — это часть комфортной жизни всех челябинцев. И мы стараемся комплексно подойти к решению проблем развития города, с каждым годом сами над собой пытаемся вырасти по объему выполненных работ», — добавил он.

Лошкин уточнил, что в 2024 году было сдано 880 тысяч квадратных метров отремонтированных дорог. В этом году запланированы работы на более чем на миллионе «квадратов».

«У нас уже законтрактовано 1 050 000 метров квадратных, к этим планам, я уверен, добавятся еще работы. Причем как по строительству новых путепроводов, так и по ремонту и восстановлению старых», — добавил мэр.

Лошкин рассказал, что, к примеру, ему с детства знакома дорога, по которой они сейчас едут. Здесь у родителей был сад, и они часто по ней ездили. Дорога с тех пор сильно изменилась.

«С хорошей эмоцией замечаю положительные изменения. Качество жизни в поселке Новосинеглазово станет лучше», — подытожил Лошкин.

Сегодня Лошкин проверил ход ремонта на проблемных дорогах города. Главе города пообещали закончить работы на лице Линейная в микрорайоне Чурилово раньше установленных сроков.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин проехал на маршрутке по городским улицам и ответил на вопросы журналистов. Как часто градоначальник ездит на общественном транспорте и личном автомобиле, — читайте в материале URA.RU. «Я часто раньше ездил сам за рулем, теперь я стал колесить по Челябинску еще чаще. И начал, конечно, совсем по-другому смотреть на город. Также продолжаются мои поездки на общественном транспорте в выходные дни, они сопровождаются огромным количеством поручений для замов», — пояснил Лошкин. Мэр города подчеркнул, что поездки на личном и общественном транспорте помогают лучше понять проблемные места города, оценить качество дорог, уборки и многое другое. Во время таких поездок к мэру города часто подходят жители с разными вопросами. Это позволяет наметить первоочередные планы работ.  «Качественные дороги в микрорайонах — это часть комфортной жизни всех челябинцев. И мы стараемся комплексно подойти к решению проблем развития города, с каждым годом сами над собой пытаемся вырасти по объему выполненных работ», — добавил он. Лошкин уточнил, что в 2024 году было сдано 880 тысяч квадратных метров отремонтированных дорог. В этом году запланированы работы на более чем на миллионе «квадратов». «У нас уже законтрактовано 1 050 000 метров квадратных, к этим планам, я уверен, добавятся еще работы. Причем как по строительству новых путепроводов, так и по ремонту и восстановлению старых», — добавил мэр. Лошкин рассказал, что, к примеру, ему с детства знакома дорога, по которой они сейчас едут. Здесь у родителей был сад, и они часто по ней ездили. Дорога с тех пор сильно изменилась. «С хорошей эмоцией замечаю положительные изменения. Качество жизни в поселке Новосинеглазово станет лучше», — подытожил Лошкин. Сегодня Лошкин проверил ход ремонта на проблемных дорогах города. Главе города пообещали закончить работы на лице Линейная в микрорайоне Чурилово раньше установленных сроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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