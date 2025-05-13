В Еманжелинске после прорыва дамбы затопило СНТ и размыло газопровод

Садоводы в Еманжелинске Челябинской области потребовали устранить подтопление дороги, в красной зоне которой размыло газопровод. В администрации Зауральского поселка ответили, что готовы выехать на место, чтобы наметить план действий.
"После прорыва дамбы из-за обильных дождей сады СНТ "Березка" от улицы Грушевой находятся в подтопленном состоянии. Это красная зона, где проложен газопровод, но все столбы размыло", — пишет Дарья Л. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте".
Владельцы участков рассказали, что затопленная земля находится на балансе поселка, она оказалась под водой с прошлой осени. По их словам, после дождей грунтовые воды поднялись еще выше, но самостоятельно отсыпать дорогу либо сделать водоотведение они не могут. Жители утверждают, что обращались в администрацию поселка, но эффекта это не принесло. В администрации Зауральского поселка рассказали, что выезжали к садам, но потопов не зафиксировали. Они готовы выехать на место с инициативной группой.
"Администрацией Зауральского городского поселения был произведён выезд на место. Установлено, что на участках въездов к СНТ "Берёзка" проезд свободен, подтопления подъездных путей не зафиксировано", — уточнили в пресс-службе мэрии Еманжелинска.
В мэрии уточнили, что на территории СНТ имеются три основных заезда, все они открыты и доступны для проезда. Возможно локальное скопление воды внутри товарищества, вблизи отдельных участков, однако оно не препятствует проезду в сады в целом.
"Ранее от жителей обращения по этому вопросу не поступали — ни устно, ни письменно. Администрация приглашает инициативную группу садоводов обратиться официально и согласовать выезд на место с представителями СНТ. Только совместными усилиями можно корректно определить проблемный участок и рассмотреть возможные меры", — добавили в пресс-службе мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!