В Челябинской области снимают ограничения на проезд фур по региональным дорогам

В Челябинской области с 17 мая снимаются весенние ограничения на проезд грузовых машин по дорогам регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«17 мая снимаются весенние ограничения на проезд тяжеловесов по дорогам регионального значения Челябинской области. При этом, движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться на основании спецразрешения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Ограничения на движение фур по региональным дорогам было введено с 17 апреля. Причиной стала необходимость просушки полотна, сообщили ранее URA.RU в миндортрансе.
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