13 мая 2025

В Челябинской области снимают ограничения на проезд фур по региональным дорогам

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд для фур откроют с 17 мая
Проезд для фур откроют с 17 мая Фото:

В Челябинской области с 17 мая снимаются весенние ограничения на проезд грузовых машин по дорогам регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«17 мая снимаются весенние ограничения на проезд тяжеловесов по дорогам регионального значения Челябинской области. При этом, движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться на основании спецразрешения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ограничения на движение фур по региональным дорогам было введено с 17 апреля. Причиной стала необходимость просушки полотна, сообщили ранее URA.RU в миндортрансе. 

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В Челябинской области с 17 мая снимаются весенние ограничения на проезд грузовых машин по дорогам регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.  «17 мая снимаются весенние ограничения на проезд тяжеловесов по дорогам регионального значения Челябинской области. При этом, движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться на основании спецразрешения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ограничения на движение фур по региональным дорогам было введено с 17 апреля. Причиной стала необходимость просушки полотна, сообщили ранее URA.RU в миндортрансе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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