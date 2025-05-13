Челябинцам раскрыли, как купить с торгов арестованное жилье

Шатрукова: «Купить квартиру с торгов в Челябинске можно дешево, но есть риски»

14 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Чаще всего квартиру до аукциона нельзя посетить, чтобы увидеть все дефекты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Купить частный дом или квартиру с торгов по цене ниже рыночной стоимости несложно. При этом есть серьезные риски, касающиеся документации, бывших собственников недвижимости и состояния жилья. О том, как приобрести подобную недвижимость, а также о плюсах и минусах такого способа покупки, URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Покупка жилого объекта с торгов, с одной стороны — приобретение объекта недвижимости по цене ниже рыночной. При этом у такого способа покупки жилья есть как плюсы, так и минусы. Необходимо быть всегда на чеку и в рынке, чтобы понимать, за какую максимально возможную цену целесообразно купить этот объект. Поэтому в основном в торгах участвуют опытные инвесторы для последующей перепродажи объекта», — поделилась Шатрукова. Арестованная недвижимость Под арестом понимается адресованный собственнику или владельцу определенного имущества запрет распоряжаться, например, домом или квартирой. Излишки средств, вырученных от продажи арестованного жилья, после оплаты долга по исполнительному производству возвращаются должнику. С чего начать Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал», для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на площадке. В числе популярных сейчас — Сбербанк-АСТ, ЭТП РТС, Торги-РФ. Затем нужно выпустить электронную подпись, через госуслуги найти понравившийся объект, заявиться и ждать начала торгов. Недостатки покупки арестованного жилья с торгов По словам Шатруковой, серьезный минус, что при покупке жилья с аукциона сложно или невозможно посмотреть объект до покупки. Чаще всего квартиру до аукциона не разрешается посетить и увидеть все дефекты. А между тем, не известно в каком состоянии передадут объект (чаще всего в плохом). Были случаи, что даже окна, двери и сантехнику выставляли из квартиры. При этом, как правило, у такого жилья есть зарегистрированные лица, дети или же при покупке подобной недвижимости использован маткапитал. Соответственно, чтобы проверить документы на объект, уходит много времени. Также победителя аукциона могут ожидать необходимость выселения через суд и участкового возможных бывших собственников, а также гашение их долгов. Участники аукциона не могут проверить долг за капремонт самостоятельно, а организаторы торгов этого не делают. Между тем, задолженность переходит к новому владельцу. Также время занимает и снятие с регистрационного учета бывших владельцев недвижимости. К тому же, не стоит забывать про высокий шаг повышения цены подобной недвижимости на торгах. Преимущества Из плюсов — арестованное имущество может распродаваться на торгах со скидкой до 80% от рыночной стоимости. При этом мало кто будет покупать жилую недвижимость с торгов, риски в отношении которой повышены. В основном это профессиональные игроки, которые приобретают квартиры с большими скидками, а уже потом перепродают их. Таким образом они «обеляют» эту недвижимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Купить частный дом или квартиру с торгов по цене ниже рыночной стоимости несложно. При этом есть серьезные риски, касающиеся документации, бывших собственников недвижимости и состояния жилья. О том, как приобрести подобную недвижимость, а также о плюсах и минусах такого способа покупки, URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Покупка жилого объекта с торгов, с одной стороны — приобретение объекта недвижимости по цене ниже рыночной. При этом у такого способа покупки жилья есть как плюсы, так и минусы. Необходимо быть всегда на чеку и в рынке, чтобы понимать, за какую максимально возможную цену целесообразно купить этот объект. Поэтому в основном в торгах участвуют опытные инвесторы для последующей перепродажи объекта», — поделилась Шатрукова. Арестованная недвижимость Под арестом понимается адресованный собственнику или владельцу определенного имущества запрет распоряжаться, например, домом или квартирой. Излишки средств, вырученных от продажи арестованного жилья, после оплаты долга по исполнительному производству возвращаются должнику. С чего начать Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал», для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на площадке. В числе популярных сейчас — Сбербанк-АСТ, ЭТП РТС, Торги-РФ. Затем нужно выпустить электронную подпись, через госуслуги найти понравившийся объект, заявиться и ждать начала торгов. Недостатки покупки арестованного жилья с торгов По словам Шатруковой, серьезный минус, что при покупке жилья с аукциона сложно или невозможно посмотреть объект до покупки. Чаще всего квартиру до аукциона не разрешается посетить и увидеть все дефекты. А между тем, не известно в каком состоянии передадут объект (чаще всего в плохом). Были случаи, что даже окна, двери и сантехнику выставляли из квартиры. При этом, как правило, у такого жилья есть зарегистрированные лица, дети или же при покупке подобной недвижимости использован маткапитал. Соответственно, чтобы проверить документы на объект, уходит много времени. Также победителя аукциона могут ожидать необходимость выселения через суд и участкового возможных бывших собственников, а также гашение их долгов. Участники аукциона не могут проверить долг за капремонт самостоятельно, а организаторы торгов этого не делают. Между тем, задолженность переходит к новому владельцу. Также время занимает и снятие с регистрационного учета бывших владельцев недвижимости. К тому же, не стоит забывать про высокий шаг повышения цены подобной недвижимости на торгах. Преимущества Из плюсов — арестованное имущество может распродаваться на торгах со скидкой до 80% от рыночной стоимости. При этом мало кто будет покупать жилую недвижимость с торгов, риски в отношении которой повышены. В основном это профессиональные игроки, которые приобретают квартиры с большими скидками, а уже потом перепродают их. Таким образом они «обеляют» эту недвижимость.