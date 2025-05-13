Арестован топ-менеджер банка бывшего челябинского вице-губернатора

Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца Алексея Копейкина, начальника Управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский», принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Копейкин пробудет в изоляции до 6 июля.
«Суд постановил избрать в отношении Копейкина муре пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 6 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что адвокаты Копейкина просили избрать своему подзащитному более мягкую. Меру пресечения. Но суд отказал в удовлетворении их ходатайства.
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР «зашли» в банк в конце 2024 года. В кредитной организации провели выемку документов, допросили руководящий состав, в частности Федора Богданчикова. Мероприятия проводились в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела. Предварительно, со стороны банка зафиксировали хищение бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. Эти средства были предоставлены банку «Снежинский» в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов.
В марте силовики вновь нагрянули в банк. У топ-менеджеров и сотрудников прошли обыски. Появились данные, что сумма вменяемых хищений резко выросла.
На фоне уголовного дела кредитная организация зафиксировала отток клиентов, а также полную остановку кредитования физических и юридических лиц. Также банк был вынужден закрыть свои представительства в Кургане, Набережных Челнах, Уфе и еще нескольких городах. Все это привело к сокращению штата и снижению заработной платы. Сербинов же начал ликвидацию своего бизнеса.
Расследование между тем продолжается. В банке, по данным URA.RU, продолжает работать комиссия ЦБ РФ. Также продолжаются оперативно-следственные мероприятия. URA.RU направило запрос в кредитную организацию. Ответ будет опубликован после получения.
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