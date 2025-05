Прокуратура потребовала отменить контракт челябинской фирмы с партнером из Китая

Уральская транспортная прокуратура потребовала признать ничтожным контракт челябинской компании «Йокосан Урал» с китайским партнером Himalaya Technology Co., Ltd. Челябинский арбитраж оставил иск без движения. «Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Йокосан Урал“, Himalaya Technology Co., Ltd. Требует признать недействительным международный контракт от 20 марта 2024 года», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU). Китайский партнер находится в провинции Хунань на юго-востоке страны. Суд не дал хода иску, поскольку он подан с нарушениями. Прокуратура не представила доказательств того, что заявление направлено китайскому ответчику. Также потребовался документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-правовую форму и другие сведения. Подробности дела отсутствуют. Согласно данным СБИС, челябинская компания занимается торговлей металлами. Фирма из Хунаня продает китайские грузовики. При подготовке материала URA.RU направил запросы всем сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.