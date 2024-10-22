Mash: в Тульской области упали украинские БПЛА

22 октября 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

В районе местной ТЭЦ упали БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. По предварительным данным, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники. О это пишет telegram-канал Mash. «Взрывы в Ефремове Тульской области. Со слов местных жителей, первый прозвучал около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники», — пишет Mash. О пострадавших или погибших данных пока нет. При этом официальной информации от властей не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. По предварительным данным, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники. О это пишет telegram-канал Mash. «Взрывы в Ефремове Тульской области. Со слов местных жителей, первый прозвучал около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники», — пишет Mash. О пострадавших или погибших данных пока нет. При этом официальной информации от властей не поступало.