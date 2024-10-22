Mash: в Тульской области упали украинские БПЛА

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В районе местной ТЭЦ упали БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. По предварительным данным, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники. О это пишет telegram-канал Mash.

«Взрывы в Ефремове Тульской области. Со слов местных жителей, первый прозвучал около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники», — пишет Mash. О пострадавших или погибших данных пока нет. При этом официальной информации от властей не поступало.

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. По предварительным данным, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники. О это пишет telegram-канал Mash. «Взрывы в Ефремове Тульской области. Со слов местных жителей, первый прозвучал около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники», — пишет Mash. О пострадавших или погибших данных пока нет. При этом официальной информации от властей не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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