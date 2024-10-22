Mash: в Тульской области упали украинские БПЛА

В районе местной ТЭЦ упали БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. По предварительным данным, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники. О это пишет telegram-канал Mash.
«Взрывы в Ефремове Тульской области. Со слов местных жителей, первый прозвучал около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники», — пишет Mash. О пострадавших или погибших данных пока нет. При этом официальной информации от властей не поступало.
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