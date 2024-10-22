22 октября 2024

«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Падают цены на популярные марки бензина
Падают цены на популярные марки бензина Фото:

В России оптовые цены на бензин стали снижаться. Об этом говорят данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Цена тонны бензина АИ-92 по итогам торгов на бирже 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 рублей. С максимальной стоимости в 62 487 рублей за тонну в сентябре АИ-92 подешевел на 5%», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные биржевых торгов.

Стоимость бензина АИ-95 на торгах также снижается. Так, 22 октября оптовая цена топлива этой марки составила 63 521 рублей за тонну, то есть, с месячного максимума в сентябре в 73 864 рублей за тонну, падение достигло 14%, отмечает газета.

Ранее оптовые цены на бензин в России росли, поскольку на топливо был повышенный спрос. Кроме того, некоторые нефтеперерабатывающие заводы весной и летом закрывались на ремонт, что также создавало напряженность на рынке топлива, передает RT.

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В России оптовые цены на бензин стали снижаться. Об этом говорят данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. «Цена тонны бензина АИ-92 по итогам торгов на бирже 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 рублей. С максимальной стоимости в 62 487 рублей за тонну в сентябре АИ-92 подешевел на 5%», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные биржевых торгов. Стоимость бензина АИ-95 на торгах также снижается. Так, 22 октября оптовая цена топлива этой марки составила 63 521 рублей за тонну, то есть, с месячного максимума в сентябре в 73 864 рублей за тонну, падение достигло 14%, отмечает газета. Ранее оптовые цены на бензин в России росли, поскольку на топливо был повышенный спрос. Кроме того, некоторые нефтеперерабатывающие заводы весной и летом закрывались на ремонт, что также создавало напряженность на рынке топлива, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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