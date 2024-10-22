«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться

В России оптовые цены на бензин стали снижаться. Об этом говорят данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
«Цена тонны бензина АИ-92 по итогам торгов на бирже 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 рублей. С максимальной стоимости в 62 487 рублей за тонну в сентябре АИ-92 подешевел на 5%», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные биржевых торгов.
Стоимость бензина АИ-95 на торгах также снижается. Так, 22 октября оптовая цена топлива этой марки составила 63 521 рублей за тонну, то есть, с месячного максимума в сентябре в 73 864 рублей за тонну, падение достигло 14%, отмечает газета.
Ранее оптовые цены на бензин в России росли, поскольку на топливо был повышенный спрос. Кроме того, некоторые нефтеперерабатывающие заводы весной и летом закрывались на ремонт, что также создавало напряженность на рынке топлива, передает RT.
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