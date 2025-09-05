В Госдуме выступили за отмену транспортного налога

Власти предложили отменить транспортный налог в его нынешней форме. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, действующая система налогообложения несправедлива по отношению к автовладельцам.
«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит», — объяснил парламентарий. Цитата по ТАСС.
Он также напомнил, что сейчас размер транспортного налога рассчитывается в зависимости от мощности двигателя автомобиля. При этом одинаковую сумму платят как те, кто использует машину ежедневно, так и те, кто выезжает за город всего несколько раз в год. По его мнению, это создает неравные условия для владельцев транспорта.
Для компенсации возможных выпадающих доходов бюджета Миронов предлагает пересмотреть налоговую политику в отношении нефтегазовой отрасли. В частности, отменить часть налоговых льгот и повысить налоговую нагрузку на компании отрасли. Как отметил Миронов, фракция планирует добиваться рассмотрения соответствующих инициатив в ходе осенней сессии Государственной думы.
Ранее россиянам рассказали, кому положены льготы по уплате транспортного налога. По словам сенатора, председателя общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольги Епифановой, пускай Налоговый кодекс не предусматривает единых льгот по данному налогу, региональные власти могут вводить такие послабления самостоятельно, передает RT.
