22 октября 2024

Подрядчик «Лукойла» в ХМАО пытался засудить поставщика за новый автобус, который сам загорелся

Транспортная фирма из ХМАО подала в суд на поставщика из-за сгоревшего автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная компания из Когалыма пыталась отсудить у поставщика микроавтобус взамен сгоревшего
Транспортная компания из Когалыма пыталась отсудить у поставщика микроавтобус взамен сгоревшего Фото:

Когалымское управление технологического транспорта (УТТ), подрядчик «Лукойла», обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к поставщику транспорта — ООО «СеверИнвест». Компания потребовала заменить микроавтобус, приобретенный в автосалоне, из-за того, что под капотом машины произошел взрыв и она сгорела. Суд отказал УТТ и потребовал компенсировать судебные издержки.

«ООО „Когалымское управление технологического транспорта“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО „Север-Инвест“ о замене товара ненадлежащего качества, уничтоженного в результате горения. Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать, взыскать с истца 200 000 руб. судебных издержек», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

Микроавтобус «Газель-NEXT» сгорел через два месяца после покупки. Однако при продаже, по данным судебных документов, технических дефектов у машины не было. После приобретения транспортное средство переоборудовали: устанавливали дополнительные детали интерьера и сиденья в пассажирский салон без вмешательства в топливную и электрическую системы.

 В ходе разбирательства было проведено несколько экспертиз. Специалисты установили, что причиной пожара стало воспламенение элементов кузова от воздействия постороннего источника, не связанного с эксплуатацией автомобиля. Судебная экспертиза исключила поджог и производственные недостатки.

Агентство направило запросы в  ООО «Когалымское управление технологического транспорта» и ООО «Север-Инвест» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе загорелся автобус с пассажирами. Люди успели эвакуироваться.

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Когалымское управление технологического транспорта (УТТ), подрядчик «Лукойла», обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к поставщику транспорта — ООО «СеверИнвест». Компания потребовала заменить микроавтобус, приобретенный в автосалоне, из-за того, что под капотом машины произошел взрыв и она сгорела. Суд отказал УТТ и потребовал компенсировать судебные издержки. «ООО „Когалымское управление технологического транспорта“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО „Север-Инвест“ о замене товара ненадлежащего качества, уничтоженного в результате горения. Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать, взыскать с истца 200 000 руб. судебных издержек», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. Микроавтобус «Газель-NEXT» сгорел через два месяца после покупки. Однако при продаже, по данным судебных документов, технических дефектов у машины не было. После приобретения транспортное средство переоборудовали: устанавливали дополнительные детали интерьера и сиденья в пассажирский салон без вмешательства в топливную и электрическую системы.  В ходе разбирательства было проведено несколько экспертиз. Специалисты установили, что причиной пожара стало воспламенение элементов кузова от воздействия постороннего источника, не связанного с эксплуатацией автомобиля. Судебная экспертиза исключила поджог и производственные недостатки. Агентство направило запросы в  ООО «Когалымское управление технологического транспорта» и ООО «Север-Инвест» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе загорелся автобус с пассажирами. Люди успели эвакуироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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