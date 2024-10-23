В массовой аварии пострадали двое
На трассе М-5 у Сатки Челябинской области 23 октября произошло массовое ДТП с газелью, грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Как URA.RU сообщил источник, в результате ДТП пострадали двое.
«В ДТП оказалось двое пострадавших. Встречное столкновение легковушки с газелью привело к попутному столкновению с другим легковым авто. Газель также столкнулась с попутным грузовым транспортом», — сообщил URA.RU источник.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ГАИ. Там обещали уточнить информацию.
В ДТП столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля
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