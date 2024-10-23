На трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с газелями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В массовой аварии пострадали двое
В массовой аварии пострадали двое Фото:

На трассе М-5 у Сатки Челябинской области 23 октября произошло массовое ДТП с газелью, грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Как URA.RU сообщил источник, в результате ДТП пострадали двое.

«В ДТП оказалось двое пострадавших. Встречное столкновение легковушки с газелью привело к попутному столкновению с другим легковым авто. Газель также столкнулась с попутным грузовым транспортом», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ГАИ. Там обещали уточнить информацию.

В ДТП столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля
В ДТП столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 у Сатки Челябинской области 23 октября произошло массовое ДТП с газелью, грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Как URA.RU сообщил источник, в результате ДТП пострадали двое. «В ДТП оказалось двое пострадавших. Встречное столкновение легковушки с газелью привело к попутному столкновению с другим легковым авто. Газель также столкнулась с попутным грузовым транспортом», — сообщил URA.RU источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ГАИ. Там обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...