Челябинец рассчитал движение хирургического робота на шести ногах. Скрин

В ЮУрГУ рассчитали движение для робота, которому к четырем ногам добавили еще две
В ЮУрГУ рассчитали движение для робота, которому к четырем ногам добавили еще две

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске Евгений Мартюшев рассчитал движение шестиногого хирургического робота. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, установка может применяться не только в медицине, но и других отраслях.

«Доцент Института естественных и математических наук ЮУрГУ Евгений Мартюшев создал уникальный алгоритм для кинематического расчета платформы Стюарта. Плоская платформа стоит на шести «ногах», прикрепленных шарнирами к полу», — пояснили URA.RU в ЮУрГУ.

Платформа имеет возможность перемещаться в различных направлениях и наклоняться. Ее применение — от компьютерной игровой графики до авиасимуляторов, роботов-манипуляторов, тактильных устройств, хирургических роботов, радиотелескопов. Агрегат может свободно двигаться в любом направлении: вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо, а также наклоняться и поворачиваться (тангаж, крен, рыскание).

Алгоритм, разработанный Мартюшевым, реализован на языках программирования MATLAB, Julia и Python. Расчет доступен на платформе GitHub. Работа позволит инженерам и программистам по всему миру использовать его в своих проектах. Исследование подтвердило корректность работы алгоритма экспериментальными данными. Результаты опубликовал международный журнал «Теория машин и механизмов». Разработку Мартюшев выполнил в рамках программы в сфере искусственного интеллекта при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ.

Расчет Евгения Мартюшева доступен для каждого на платформе для программистов
Расчет Евгения Мартюшева доступен для каждого на платформе для программистов
Фото:

