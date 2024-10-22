Власти потратят десятки миллионов на ремонт хосписа в Перми

Власти Перми через электронные торги ищут подрядчика для ремонта здания паллиативного отделения ГКБ им. Гринберга в Кировском районе. На работы выделят 130 млн рублей.
«Выполнение работ по капитальному ремонту здания хосписа по улице Автозаводской, 82а. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 130 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Подрядчику необходимо благоустроить территорию, провести наружные и внутренние работы, а также устроить инженерно-технические системы. Работы требуется провести с 29 ноября 2024 года до 28 ноября 2025 года.
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