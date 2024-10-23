Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для своей армии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
«За все время проведения СВО украинские солдаты ни разу не получали приказа об отступлении. Даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин», — сказано в материале.
Сообщается, что подобное произошло, например, в Угледаре. Неразумное и затратное отступление украинских сил было вызвано нежеланием Киева отдать приказ об отступлении, передает Al Mayadeen. В статье утверждается, что это не единственный случай такого рода. Автор публикации подчеркнул, что «для Зеленского сохранение зданий и даже руин является более важным, чем жизни людей».
Минобороны России 3 октября сообщило об освобождении Угледара. В ведомстве подчеркнули, что военной группировке «Восток» удалось прорвать украинскую оборону, осуществив обходной маневр и атаковав с флангов, что позволило окружить город. Отмечается, что более 40 украинских солдат были взяты в плен.
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