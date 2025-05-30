Медведчук указал на ключевую преграду для мирных переговоров России и Украины

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Медведчук отметил отсутствие контроля над радикальными элементами внутри Украины
Медведчук отметил отсутствие контроля над радикальными элементами внутри Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Основным препятствием для мирных переговоров России и Украины выступает «невменяемость украинской власти» и ее неспособность контролировать ситуацию внутри страны. Об этом заявил бывший украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

«Преградой для мирных переговоров с Россией является невменяемость украинской власти и ее неспособность контролировать ситуацию внутри страны», — сказал Медведчук, пишет сетевое издание «Смотрим». По его мнению, украинское руководство не только не скрывает свою политику, но и демонстрирует ее открыто, что свидетельствует о «потере всех нравственных ориентиров». Медведчук также отметил, что отсутствие контроля над радикальными элементами внутри страны приводит к угрозам в адрес участников переговоров.

В качестве иллюстрации своих слов Медведчук привел недавнее заявление главы украинской делегации, который сообщил об угрозах в адрес российского переговорщика Владимира Мединского со стороны радикальных группировок. По словам Медведчука, это свидетельствует о том, что Киев не способен влиять на такие группы и зачастую использует запугивание как инструмент политической борьбы. Бывший политик считает, что подобная практика давления и угроз стала для украинского руководства нормой. Он также утверждает, что расправы с инакомыслящими — обычное явление для нынешнего режима в Киеве, что, по его мнению, затрудняет любые попытки диалога.

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Основным препятствием для мирных переговоров России и Украины выступает «невменяемость украинской власти» и ее неспособность контролировать ситуацию внутри страны. Об этом заявил бывший украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук. «Преградой для мирных переговоров с Россией является невменяемость украинской власти и ее неспособность контролировать ситуацию внутри страны», — сказал Медведчук, пишет сетевое издание «Смотрим». По его мнению, украинское руководство не только не скрывает свою политику, но и демонстрирует ее открыто, что свидетельствует о «потере всех нравственных ориентиров». Медведчук также отметил, что отсутствие контроля над радикальными элементами внутри страны приводит к угрозам в адрес участников переговоров. В качестве иллюстрации своих слов Медведчук привел недавнее заявление главы украинской делегации, который сообщил об угрозах в адрес российского переговорщика Владимира Мединского со стороны радикальных группировок. По словам Медведчука, это свидетельствует о том, что Киев не способен влиять на такие группы и зачастую использует запугивание как инструмент политической борьбы. Бывший политик считает, что подобная практика давления и угроз стала для украинского руководства нормой. Он также утверждает, что расправы с инакомыслящими — обычное явление для нынешнего режима в Киеве, что, по его мнению, затрудняет любые попытки диалога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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