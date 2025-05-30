Вдова экс-премьера Японии встретилась с Путиным вопреки властям: зачем приехала в Россию Акиэ Абэ

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ, прибыла с визитом в Москву. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она заявила, что для нее было бы счастьем развитие контактов между двумя странами. Ее скончавшийся муж, Синдзо Абэ, активно поддерживал теплые отношения с Путиным. Сама Акиэ Абэ прошла длинный путь, работала в японских медиа и образовательных учреждениях, а ее нынешний визит в РФ может свидетельствовать о стремлении японской стороны к диалогу. Подробнее о визите Акиэ Абэ и о ее биографии — в материале URA.RU.
Абэ встретилась с Путиным
Акиэ Абэ часто приезжала в РФ вместе с супругом. По ее словам, Синдзо Абэ встречался с Путиным 27 раз, что говорит о том, «какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения». А посещение Путиным префектуры Ямагути — родину Синдзо Абэ, куда он приглашал в исключительных случаях — свидетельствует о его особо искреннем отношении к России. Жители этой префектуры до сих пор с теплотой вспоминают визит Путина, отметила Акиэ Абэ.
Главной причиной своего визита Акиэ Абэ назвала стремление выразить президенту России «искреннюю признательность за то, что он так активно развивал диалог с ее супругом и стремились к развитию отношений между двумя странами».
"Могу сказать, что мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с Вами и питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с Вами встретиться: его жизнь оборвалась. Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять", — сказала Акиэ Абэ, ее слова передает официальный сайт Кремля.
Она подчеркнула, что не собиралась затрагивать политических вопросов во время своего нынешнего визита, поскольку не является политиком. «Могу сказать только одно, что Россия для Японии — очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты», — отметила Акиэ Абэ.
Бывший премьер-министр Японии многое сделал для российско-японского взаимодействия, часто приглашал Путина в страну восходящего солнца, между ними сложились добрые личные отношения. Об этом рассказал сам президент РФ во время встречи.
«Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал <...> Мы ему очень благодарны за его позицию <...> Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта. Но память о нём и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится», — сказал Путин.
Причины визита
Встреча Абэ с Путиным может свидетельствовать о стремлении Японии к диалогу с Россией. Об этом сообщил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов, его слова приводит РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что приезд Акиэ Абэ в российскую столицу является положительным знаком и может указывать на готовность японской стороны обсуждать вопросы двусторонних отношений. «Синдзо Абэ — это символ того периода, когда Япония повернулась лицом к России, пыталась найти подходы к решению территориального вопроса на компромиссной основе», — отметил Кистанов.
По словам специалиста, именно во время премьерства Абэ были выстроены рабочие отношения между Москвой и Токио, а лидеров двух государств связывали личные теплые отношения. Кистанов также напомнил, что ранее Акиэ Абэ посещала Соединенные Штаты и встречалась с президентом Дональдом Трампом, который также высоко ценил личную дружбу с японским политиком.
Японское правительство не участвовало в организации визита Акиэ Абэ в Россию. Оно отказалось давать официальный комментарий. Поездка супруги бывшего премьер-министра состоялась вопреки рекомендации МИД Японии воздерживаться от визитов в РФ, отметил секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.
Биография
Будущая общественная деятельница родилась в Токио 10 июня 1962 года. Образование она получила в католической женской школе. После окончания средней школы начала трудовую деятельность в рекламном агентстве Dentsu, где работала в отделе печатной рекламы.
В 1984 году состоялось ее знакомство с Синдзо Абэ, занимавшим в то время должность секретаря министра иностранных дел. В 1987 году они вступили в брак.
С начала 1990-х годов она работала радиоведущей на радиостанции в Симоносэки — родном городе Синдзо Абэ, используя псевдоним Dj Akky. В 2006 году, после того как Синдзо Абэ занял пост премьер-министра Японии, она оставила работу на радио.
В 2007 году открыла бар под названием «Удзу» в Токио, однако впоследствии признала, что бизнес оказался убыточным. В 2011 году поступила в университет Рикке, где получила степень магистра социологии. Занимает почетную должность директора учебного заведения «Моритомо Гакуэн» в Осаке. Детей у нее нет.
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