Араб избил жену-москвичку из-за еврейской колбасы

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Инцидент произошел за семейным ужином
Инцидент произошел за семейным ужином Фото:

В Москве мужчина избил свою жену из-за еврейской колбасы. Причиной конфликта между супругами из разных стран стало недопонимание, связанное с национальными традициями.

«Неожиданно Ахмед споткнулся взглядом о слово „еврейская“ на колбасе, которую жена положила на стол», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел за семейным ужином. Ахмед, придерживающийся мусульманских традиций, был возмущен, заподозрив, что в составе продукта может быть свинина.

Семейная пара — Алана (имя изменено), уроженка Кабардино-Балкарии, и Ахмед Абу-Зайд (имя изменено), гражданин Саудовской Аравии, проживают в Москве уже много лет. По словам Аланы, она не придавала значения названию колбасы и не имела намерения оскорбить чувства мужа. Однако Ахмед воспринял ситуацию как личное оскорбление и нарушение религиозных норм.

После того как конфликт перерос в рукоприкладство, Алана, испугавшись за свою жизнь, позвонила в службу спасения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт семейного насилия и оказали женщине необходимую помощь. Алана написала заявление на мужа и зафиксировала побои в медучреждении. Особенно болезненно для Аланы стало то, что их общий сын встал на сторону отца, обвинив мать в покупке «неподходящего» продукта.

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В Москве мужчина избил свою жену из-за еврейской колбасы. Причиной конфликта между супругами из разных стран стало недопонимание, связанное с национальными традициями. «Неожиданно Ахмед споткнулся взглядом о слово „еврейская“ на колбасе, которую жена положила на стол», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел за семейным ужином. Ахмед, придерживающийся мусульманских традиций, был возмущен, заподозрив, что в составе продукта может быть свинина. Семейная пара — Алана (имя изменено), уроженка Кабардино-Балкарии, и Ахмед Абу-Зайд (имя изменено), гражданин Саудовской Аравии, проживают в Москве уже много лет. По словам Аланы, она не придавала значения названию колбасы и не имела намерения оскорбить чувства мужа. Однако Ахмед воспринял ситуацию как личное оскорбление и нарушение религиозных норм. После того как конфликт перерос в рукоприкладство, Алана, испугавшись за свою жизнь, позвонила в службу спасения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт семейного насилия и оказали женщине необходимую помощь. Алана написала заявление на мужа и зафиксировала побои в медучреждении. Особенно болезненно для Аланы стало то, что их общий сын встал на сторону отца, обвинив мать в покупке «неподходящего» продукта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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