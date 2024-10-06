Замкомандующего группировки «Восток» объяснил, как ВС РФ удалось взять Угледар. Видео

Генерал-лейтенант Греков: внезапность действий ВС РФ помогла взять Угледар

06 октября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Благодаря внезапности действий российские силы взяли контроль над Угледаром Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков прокомментировал успешное завершение операции по освобождению Угледара. По его словам, взять город удалось благодаря внезапности действий ВС РФ. «Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации… Все приходилось брать с боями, штурмом… Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — рассказал Греков. Его слова приводит Минобороны РФ. Благодаря внезапности действий и мужеству российских солдат и офицеров операция была успешно завершена. Как сообщил генерал-лейтенант, всех участников штурма представят к награждению государственными наградами РФ. По словам Грекова, в ходе освобождения Угледара военнослужащие «Востока» оказали помощь мирным жителям города, многие из которых были вынуждены укрываться в подвалах во время боевых действий. Сейчас в городе остается более 100 мирных жителей, которым предоставляется необходимая помощь. Ранее заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче. По его словам, они просто оттягивали время, пишет «360.ru». Шаман отметил, что украинские военные заранее вывезли за пределы города ценные для них радиолокационные установки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель командующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков прокомментировал успешное завершение операции по освобождению Угледара. По его словам, взять город удалось благодаря внезапности действий ВС РФ. «Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации… Все приходилось брать с боями, штурмом… Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — рассказал Греков. Его слова приводит Минобороны РФ. Благодаря внезапности действий и мужеству российских солдат и офицеров операция была успешно завершена. Как сообщил генерал-лейтенант, всех участников штурма представят к награждению государственными наградами РФ. По словам Грекова, в ходе освобождения Угледара военнослужащие «Востока» оказали помощь мирным жителям города, многие из которых были вынуждены укрываться в подвалах во время боевых действий. Сейчас в городе остается более 100 мирных жителей, которым предоставляется необходимая помощь. Ранее заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче. По его словам, они просто оттягивали время, пишет «360.ru». Шаман отметил, что украинские военные заранее вывезли за пределы города ценные для них радиолокационные установки.